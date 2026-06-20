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विराट कोहली में फिर भी टेक्टिनकल फॉल्ट है, लेकिन शुभमन की बैटिंग में कोई कमी नजर नहीं आती: मोहम्मद कैफ

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल की खूब तारीफ की है और कहा है कि विराट कोहली में भी तकनीकी कमी कुछ मामलों में नजर आती है, लेकिन शुभमन गिल में ऐसा अब तक देखने को नहीं मिला है।

विराट कोहली में फिर भी टेक्टिनकल फॉल्ट है, लेकिन शुभमन की बैटिंग में कोई कमी नजर नहीं आती: मोहम्मद कैफ

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने 17 जून को लखनऊ में खेले गए मुकाबले में ताबड़तोड़ 154 रन बनाए थे। इस पारी के बाद कई क्रिकेट पंडितों ने शुभमन गिल की जमकर तारीफ की। इसी सिलसिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में शुभमग गिल की तारीफ करते हुए उन्हें सचिन और कोहली की राह पर चलने वाला तपस्वी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर बल्लेबाज में खामियां होती हैं उनकी कमजोरी होती है। विराट कोहली भी शुरुआती दौर में ऑफ साइड की बॉल खेलने में असहज रहते हैं और आउट होते हैं, लेकिन शुभमन गिल में ऐसी कोई कमजोरी या खामी दिखाई नहीं देती है।

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महानता की ओर बढ़ चुके हैं गिल

मोहम्मद कैफ ने अपने यूटयूब चैनल में चर्चा के दौरान कहा कि "शुभमन गिल मुझे लगता है कि महानता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। वे क्रिकेट के जॉयंट्स ऑफ द गेम हैं। जो व्यक्ति 27-28 साल की उम्र में सबकुछ देख लेता है शुभमन गिल वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके आंकड़ें खराब थे लेकिन उन्होंने इसे कप्तान बनते ही इंग्लैंड में सुधार लिया। गिल को सफलता का मंत्र मिलता गया है। उन्हें पत चल चुका है कि मैं रन बनाता जाऊंगा तो क्रेडिट खुद चलकर आएगा मेरा काम रन बनाना होना चाहिए और टीम के साथ समन्वय बनाकर गेंदबाजों को सही तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। शुभमन गिल इन कार्यों में माहिर हो गए हैं।"

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विराट में कमी, लेकिन गिल में नहीं

उन्होंने आगे कहा "शुभमन गिल एक ऑर्गनाइज बल्लेबाज है। क्वासिकल शॉट्स मारता है। उनमें कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत से बल्लेबाजों में कमी होती है, लेकिन शुभमन गिल में कोई कमी नहीं नजर आती है। बड़े- बड़े प्लेयर की कमजोरियां होती हैं और उसे विपक्षी टीम के गेंदबाज उपयोग करते हैं। हालांकि, गिल के लिए ऐसी कोई कमजोरी नहीं है और वे कंप्लीट बैट्समैन हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई वीकनेस है। अभी तक तो कम से कम नहीं दिखी है। कभी- कभी हम विराट कोहली की आलोचना करते हैं कि यार ऑफ स्टंप्स के बाहर आउट हो जा रहे हैं, महान बल्लेबाज होने के बावजूद कोहली में कमियां हैं, लेकिन गिल में कोई कमी नजर नहीं आती। विराट कोहली विपक्षी टीम को आउट करने का मौका देते हैं, लेकिन शुभमन गिल नहीं देते। इसलिए मैं देख रहा हूं कि वे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की तरह ही महानता की ओर निकल चुके हैं।"

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Shubman Gill
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