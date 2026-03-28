कोहली ने शाही अंदाज में किया IPL का आगाज, अर्धशतक जड़कर RCB को दिलाई पहली जीत
विराट कोहली ने आईपीएल 2026 की धमाकेदार शुरुआत की है। उन्होंने 181 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 69 रनों की पारी खेलकर आरसीबी को इस सीजन की पहली जीत दिलाई है।
विराट कोहली ने आईपीएल के पहले ही मैच में धमाल मचा दिया है। उन्होंने अर्धशतक से अपने आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत की है। कोहली ने शनिवार को सनराजइर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में शानदार फिफ्टी जड़ी है और टीम को जीत करीब पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। कोहली ने इस अर्धशतक के साथ कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। आरसीबी की ओर से सलामी बल्लेबाजी करने आए कोहली ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। कोहली आरसीबी को मैच जिताकर नाबाद मैदान से बाहर लौटे। उन्होंने 38 गेंदों में 181 की स्ट्राइक रेट के साथ 69 रनों की दमदार पारी खेली। इस दौरान कोहली ने पांच चौके और 5 छक्के जड़े।
लंबे समय के बाद कोहली मैदान पर उतरे थे। उन्होंने आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था उसके बाद क्रिकेट के बड़े मैदान पर नजर नहीं आए थे। लेकिन उनकी तैयारी शानदार चल रही थी इसकी उनके कई साथी खिलाड़ियों ने पुष्टि की थी और अब इसका परिणाम भी सामने देखने को मिल रहा है। कोहली ने अपनी बल्लेबाजी में कितना परिवर्तन किया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज के मैच में चौकों के साथ-साथ छक्कों में भी डील किया है।
बता दें कि विराट कोहली आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज पहले से हैं। इस अर्धशतक के साथ वे आईपीएल के इतिहास में एक मैदान पर सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बैटर भी बन गए हैं। कोहली ने अब तक कुल 268 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसकी 260 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 8730 रन बनाए हैं। वे इस लीग में छक्के जड़ने के मामले में रोहित शर्मा और क्रिस गेल के बाद तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने आईपीएल करियर में कुल 296 छक्के लगाए हैं और 300 छक्कों के आंकड़े के बेहद करीब हैं।
आरसीबी की तरफ से विराट कोहली की दमदार 69 रनों की पारी के अलावा देवदत्त पडिकल ने 26 गेंदों में 61 रन बनाए। रजत पाटीदार ने 12 गेंदों में 31 रन बनाए और आखिर में टिम डेविड ने 10 गेंदों में 16 रन बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए गए 202 रनों के लक्ष्य को 15.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया और मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम किया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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