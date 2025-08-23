संन्यास की रिपोर्ट के बीच विराट कोहली ने उठाया बल्ला, लॉर्ड्स में जमकर बहाया पसीना

भारतीय वनडे टीम के बल्लेबाज विराट कोहली ने आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। लॉर्ड्स में उन्होंने काफी देर तक बल्लेबाजी प्रैक्टिस की।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज के लिए लंदन में तैयारी शुरू कर दी है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए लॉर्ड्स में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। कोहली इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के समापन के बाद से ब्रेक पर हैं, उन्होंने टेस्ट और वनडे से संन्यास ले लिया है। कोहली और रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे।

खेल से दूर रहने के बावजूद विराट कोहली खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार रख रहे हैं और प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं। लॉर्ड्स में प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने फैंस के साथ भी मिले और फोटो खिंचवाया।

अगस्त में प्रस्तावित बांग्लादेश के दौरे के रद्द होने के बाद भारत का अगला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया में 19 से 25 अक्टूबर के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की सीरीज में होगा। रोहित और कोहली ने हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है।

कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।