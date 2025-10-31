विराट कोहली का जेमिमा रोड्रिग्स को स्पेशल मैसेज, भारत की ऐतिहासिक जीत पर क्या बोले ‘चेज मास्टर’

भारत ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीतने के लिए 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, इस स्कोर को चेज कर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था। भारत की इस जीत में अहम भूमिका जेमिमा रोड्रिग्स ने निभाई जिन्होंने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। जेमिमा को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। भारत की इस जीत पर सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ। इस बीच चेज मास्टर विराट कोहली ने जेमिमा के लिए स्पेशल मैसेज लिखते हुए भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है।