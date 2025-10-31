Cricket Logo
विराट कोहली का जेमिमा रोड्रिग्स को स्पेशल मैसेज, भारत की ऐतिहासिक जीत पर क्या बोले ‘चेज मास्टर’

संक्षेप: विराट कोहली ने X पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी पर हमारी टीम की क्या ही शानदार जीत! लड़कियों का शानदार पीछा किया और जेमिमा का एक बड़े मैच में लाजवाब प्रदर्शन। दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन। शाबाश, टीम इंडिया!

Fri, 31 Oct 2025 11:20 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीतने के लिए 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, इस स्कोर को चेज कर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था। भारत की इस जीत में अहम भूमिका जेमिमा रोड्रिग्स ने निभाई जिन्होंने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। जेमिमा को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। भारत की इस जीत पर सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ। इस बीच चेज मास्टर विराट कोहली ने जेमिमा के लिए स्पेशल मैसेज लिखते हुए भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है।

विराट कोहली ने X पर लिखा, “ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी पर हमारी टीम की क्या ही शानदार जीत! लड़कियों का शानदार पीछा किया और जेमिमा का एक बड़े मैच में लाजवाब प्रदर्शन। दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन। शाबाश, टीम इंडिया!”

