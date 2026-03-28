विराट कोहली के निशाने पर शोएब मलिक का 'महारिकॉर्ड', 29 रन बनाते ही बन जाएंगे नंबर-1 एशियाई बल्लेबाज
विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट में अभी तक सिर्फ 414 मैच खेले हैं जिसमें 41.92 की औसत और 134.67 के स्ट्राइक रेट के साथ 13543 रन बनाए हैं। कोहली के नाम टी20 में 105 अर्धशतक और 9 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है।
विराट कोहली आज जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 का पहला मैच खेलने मैदान पर उतरेंगे तो उनके निशाने पर कई रिकॉर्ड्स होंगे। इनमें से एक रिकॉर्ड है T20s में नंबर-1 बल्लेबाज बनने का। फिलहाल यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के बल्लेबाज शोएब मलिक के नाम है। हालांकि विराट कोहली उनस ज्यादा दूर नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अगर आज कोहली 29 रन बनाते ही शोएब मलिक से यह गद्दी छीन लेंगे। बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा।
विराट कोहली वर्सेस शोएब मलिक
शोएब मलिक ने अपने T20 करियर में खेले 557 मैचों में 35.99 की औसत और 127.24 के स्ट्राइक रेट के साथ 13571 रन बनाए हैं। मलिक के नाम इस दौरान 83 अर्धशतक दर्ज है।
वहीं बात विराट कोहली की करें तो, उन्होंने इस फॉर्मेट में अभी तक सिर्फ 414 मैच खेले हैं जिसमें 41.92 की औसत और 134.67 के स्ट्राइक रेट के साथ 13543 रन बनाए हैं। कोहली के नाम टी20 में 105 अर्धशतक और 9 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है।
विराट कोहली और शोएब मलिक के बीच 28 रनों का ही अंतर है। अगर आज किंग कोहली 29 रन बना लेते हैं तो वह T20s में बतौर एशियाई बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।
T20s में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम दर्ज है। गेल ने अपने टी20 करियर में खेले 463 मैचों में 14562 रन बनाए हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में 22 शतक जड़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। अगर विराट कोहली को क्रिस गेल को पछाड़ना है तो काफी मेहनत करनी होगी।
विराट कोहली फिलहाल टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें पायदान पर हैं। कोहली टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वह दुनिया की कोई और टी20 लीग्स नहीं खेलते। ऐसे में उनके पास क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आईपीएल ही एकमात्र मंच है।
क्रिस गेल- 14562
कीरोन पोलार्ड- 14482
ऐलेक्स हेल्स- 14449
डेविड वॉर्नर- 14063
जोस बटलर- 13845
शोएब मलिक- 13571
विराट कोहली- 13543
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें