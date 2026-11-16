कोहली-गिल से लेकर रोहित तक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में 8 खिलाड़ियों को नुकसान, सिर्फ 1 को मिला फायदा
IND vs NZ वनडे सीरीज के बाद भारतीय बल्लेबाजों के बैटिंग औसत में गिरवाट देखने को मिली है। विराट कोहली से लेकर शुभमन गिल-रोहित शर्मा तक 8 खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट-
IND vs NZ वनडे सीरीज भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। 5 मैच की यह सीरीज भले ही भारत ने 3-1 से जीती हो, मगर बल्लेबाजों का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि सीरीज में खेले गए 4 मैचों में मिलाकर भी कोई बल्लेबाज 100 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया। बता दें, भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ा था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट पर नजर डालें तो विराट कोहली पहले पायदान पर रहे। कोहली के बल्ले से सीरीज में सबसे अदिक 86 रन निकले। वह इस सीरीज में फिफ्टी लगाने वाले एकमात्र भारतीय रहे। विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 74 रनों की शानदार पारी खेली थी, इसके बाद वह 7,0 और 5 के निजी स्कोर पर आउट हुए।
IND vs NZ वनडे सीरीज में 8 भारतीय बल्लेबाजों को नुकसान
विराट कोहली का वनडे में बैटिंग औसत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले 58.78 का था, जो सीरीज खत्म होने के बाद 58.21 का रह गया है। वहीं सीरीज के पहले तीन मुकाबले खेलने वाले कप्तान शुभमन गिल का औसत 64.01 से घटकर 62.50 हो गया है। स्टार ओपनर रोहित शर्मा को भी न्यूजीलैंड दौरे पर तगड़ा नुकसान हुआ है। वह 4 पारियों में मिलाकर सिर्फ 30 ही रन बना पाए, वह इस सीरीज में 2 बार डक पर आउट हुए, जिसमें एक गोल्डन डक भी शामिल था। रोहित का बैटिंग औसत 49.26 से घटकर 48.60 का रह गया है। वहीं आखिरी वनडे में कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर का औसत 45.44 से 43.87 हो गया है।
अक्षर पटेल जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहे, उन्हें भी बैटिंग औसत में नुकसान झेलना पड़ा है। ईशान किशन को आखिरी दो वनडे में ही मौका मिला, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 25 से अधिक रन बनाए, इसके बावजूद उनके बैटिंग औसत में कटौती हुई है।
भारतीय बल्लेबाजों का ODI औसत
(NZ सीरीज़ से पहले || NZ सीरीज़ के बाद)
64.01 || 62.50 (शुभमन गिल)
58.78 || 58.21 (विराट कोहली)
49.26 || 48.60 (रोहित शर्मा)
45.44 || 43.87 (श्रेयस अय्यर)
42.57 || 42.14 (ईशान किशन)
36.55 || 32.00 (रुतुराज गायकवाड़)
30.00 || 22.50 (नमन धीर)
23.53 || 23.06 (अक्षर पटेल)
सिर्फ केएल राहुल को हुआ फायदा
केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 3 मैच खेले, जिसमें 2 ही बार उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला। पहले वनडे में उन्होंने नाबाद 3 रन बनाए तो दूसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 26 रनों की पारी खेली। तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ने की वजह से उन्हें बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब है कि राहुल न्यूजीलैंड दौरे पर आउट ही नहीं हुए। जिस वजह से उनका वनडे में बैटिंस औसत 51.31 से बढ़कर 51.73 हो गया है। वह इस सीरीज में एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिसे बैटिंग औसत में फायदा पहुंचा है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें