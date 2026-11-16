कोहली-गिल से लेकर रोहित तक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में 8 खिलाड़ियों को नुकसान, सिर्फ 1 को मिला फायदा

IND vs NZ वनडे सीरीज के बाद भारतीय बल्लेबाजों के बैटिंग औसत में गिरवाट देखने को मिली है। विराट कोहली से लेकर शुभमन गिल-रोहित शर्मा तक 8 खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट-

रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए

IND vs NZ वनडे सीरीज भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। 5 मैच की यह सीरीज भले ही भारत ने 3-1 से जीती हो, मगर बल्लेबाजों का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि सीरीज में खेले गए 4 मैचों में मिलाकर भी कोई बल्लेबाज 100 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया। बता दें, भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ा था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट पर नजर डालें तो विराट कोहली पहले पायदान पर रहे। कोहली के बल्ले से सीरीज में सबसे अदिक 86 रन निकले। वह इस सीरीज में फिफ्टी लगाने वाले एकमात्र भारतीय रहे। विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 74 रनों की शानदार पारी खेली थी, इसके बाद वह 7,0 और 5 के निजी स्कोर पर आउट हुए।

IND vs NZ वनडे सीरीज में 8 भारतीय बल्लेबाजों को नुकसान विराट कोहली का वनडे में बैटिंग औसत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले 58.78 का था, जो सीरीज खत्म होने के बाद 58.21 का रह गया है। वहीं सीरीज के पहले तीन मुकाबले खेलने वाले कप्तान शुभमन गिल का औसत 64.01 से घटकर 62.50 हो गया है। स्टार ओपनर रोहित शर्मा को भी न्यूजीलैंड दौरे पर तगड़ा नुकसान हुआ है। वह 4 पारियों में मिलाकर सिर्फ 30 ही रन बना पाए, वह इस सीरीज में 2 बार डक पर आउट हुए, जिसमें एक गोल्डन डक भी शामिल था। रोहित का बैटिंग औसत 49.26 से घटकर 48.60 का रह गया है। वहीं आखिरी वनडे में कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर का औसत 45.44 से 43.87 हो गया है।

अक्षर पटेल जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रहे, उन्हें भी बैटिंग औसत में नुकसान झेलना पड़ा है। ईशान किशन को आखिरी दो वनडे में ही मौका मिला, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 25 से अधिक रन बनाए, इसके बावजूद उनके बैटिंग औसत में कटौती हुई है।

भारतीय बल्लेबाजों का ODI औसत

(NZ सीरीज़ से पहले || NZ सीरीज़ के बाद)

64.01 || 62.50 (शुभमन गिल)

58.78 || 58.21 (विराट कोहली)

49.26 || 48.60 (रोहित शर्मा)

45.44 || 43.87 (श्रेयस अय्यर)

42.57 || 42.14 (ईशान किशन)

36.55 || 32.00 (रुतुराज गायकवाड़)

30.00 || 22.50 (नमन धीर)

23.53 || 23.06 (अक्षर पटेल)