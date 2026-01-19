विराट कोहली ने शानदार पारी से दिखाया वह किस फॉर्म में हैं; कोच राजकुमार शर्मा ने की तारीफ

संक्षेप: किंग कोहली को क्रिकेट के गुर सिखाने वाले कोच राजकुमार शर्मा ने उनकी जमकर तारीफ की है। शर्मा ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने अपना टॉप फॉर्म दिखाया और भारत के लिए शानदार पारी खेली। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विकेट गिर गए इस वजह से टीम जीत से दूर रह गई।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए राजकुमार शर्मा ने कहा, ‘उन्होंने कल एक शानदार पारी खेली और दिखाया कि वह किस तरह की फॉर्म में हैं। दुर्भाग्य से वह भारत के लिए मैच नहीं जीत सके क्योंकि बहुत विकेट गिर गए थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम और अपने देश के लिए खेला है वह काबिले तारीफ है।’

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच में 108 गेंदों पर 124 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के जड़े। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किंग कोहली का 85वां शतक था और ओडीआई में 54वां। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतकों के मामले में अब महान सचिन तेंदुलकर ही कोहली से आगे हैं। सचिन के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। वहीं एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा शतकों की बात करें तो विराट कोहली नंबर वन हैं। सचिन दूसरे नंबर पर हैं।

रविवार को इंदौर में खेली गई विराट कोहली की शतकीय पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई की 36 पारियों में उनकी ऐसी सातवीं पारी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में किसी भी अन्य बल्लेबाज ने उनके बराबर 7 शतक नहीं लगाए हैं। अगर कीवी के खिलाफ सभी फॉर्मेट में शतकों की बात करें तो विराट कोहली ने कुल 10 शतक लगाए हैं जिनमें 3 टेस्ट शतक भी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के ये सबसे ज्यादा शतक हैं।