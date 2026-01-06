टेस्ट से संन्यास और ODI को तरजीह; विराट कोहली पर संजय मांजरेकर ने दिया सख्त बयान

संक्षेप: पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर ने विराट कोहली को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि किंग कोहली अपनी कमियों, समस्याओं पर काम करने के बजाय टेस्ट से ही भाग गए। उन्होंने कोहली के टेस्ट पर ओडीआई को तरजीह दिए जाने पर भी निराशा जताई।

पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर ने विराट कोहली को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि किंग कोहली अपनी कमियों, समस्याओं पर काम करने के बजाय टेस्ट से ही भाग गए। उन्होंने कोहली के टेस्ट पर ओडीआई को तरजीह दिए जाने पर भी निराशा जताई। 37 वर्ष के विराट कोहली ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर चौंका दिया था जबकि उनके समकालीन जो रूट और स्टीव स्मिथ का इस फॉर्मेट में रनों का अंबार लगाना जारी है।

विराट कोहली टेस्ट में 10 हजार रन पूरा करने से महज 770 रन दूर थे लेकिन उन्होंने संन्यास का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह संघर्ष करते नजर आए थे। 10 पारियों में वह सिर्फ 194 रन बना पाए थे, जिसमें पर्थ टेस्ट में उनका एक शतक भी शामिल था। अब वह जिस तरह ओडीआई क्रिकेट में रन बरसा रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास में संभवतः उन्होंने जल्दबाजी कर दी।

विराट कोहली को लेकर संजय मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कहा, 'जैसे जो रूट टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाई हासिल कर रहे हैं, मेरा मन विराट कोहली पर जा रहा। वह टेस्ट क्रिकेट से किनारा कर गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिटायरमेंट से पहले संघर्ष वाले उन 5 वर्षों में वह समस्या ढूंढने में पूरे जी-जान से नहीं लगे कि वह 5 वर्षों तक टेस्ट में 31 की औसत से क्यों रन बना रहे हैं। लेकिन ये देखकर दुख होता है कि जो रूट और स्टीव स्मिथ, केन विलियम्सन जैसे लोग टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बना रहे हैं।'