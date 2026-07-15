वर्ल्ड कप 2027 से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया को दी बड़ी टेंशन, विदेश में बल्ला नहीं दे रहा साथ
वर्ल्ड कप 2027 से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया को एक बड़ी टेंशन दी हुई है। यह टेंशन विराट कोहली की विदेशी दौरों से जुड़ी है, जहां पर वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला नहीं चल रहा है। पिछले 15 मैचों के आंकड़े अच्छे नहीं हैं।
IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली से उम्मीद की जा रही थी कि अफगानिस्तान की सीरीज को चोट की वजह से मिस करने वाले इस बल्लेबाज का रौद्र रूप इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। हालांकि, विराट कोहली ने एक बार फिर से निराश किया। विराट इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 5 रन बना सके। बर्मिंघम के एजबेस्टन में विराट का बल्ला नहीं चला और इसी के साथ टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2027 से पहले एक बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है।
दरअसल, विराट कोहली ही टीम इंडिया की असली टेंशन इस समय लग रहे हैं। अगर उनके विदेशी सरजमीं पर पिछले 15 वनडे इंटरनेशनल मैचों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप हैरान हो जाएंगे। किंग कोहली ने सिर्फ 365 रन पिछले 15 वनडे मैचों में घर से बाहर बनाए हैं। एक शतक और दो अर्धशतक ही इस दौरान उनके बल्ले से निकले हैं। अगर उन 3 पारियों को निकाल दें तो विराट कोहली 12 मैचों में 150 रन भी नहीं बना सके। 3 बार उनका खाता नहीं खुला है, जबकि कुल 7 बार वे दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके।
टीम इंडिया के लिए है ये बड़ी टेंशन
वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया के लिए यह टेंशन है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप भी घर से बाहर ही खेला जाना है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर अगले साल वनडे विश्व कप की मेजबानी करेंगी। साउथ अफ्रीका की परिस्थितियां भी इंग्लैंड के जैसी होंगी। साउथ अफ्रीका में भी रन बनाना आसान नहीं होता है। ऐसे में अगर विराट ने जल्द फॉर्म नहीं पकड़ी तो फिर टीम इंडिया के लिए यह बहुत बुरी बात होगी। विराट कोहली 6 महीने से ज्यादा समय के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरे थे।
विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह के आंकड़े हैं, उसे देखकर लगता है कि उन्हें वर्ल्ड कप 2027 में खेलने से कोई नहीं रोकने वाला। यहां तक कि वे सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं। टी20 और टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया हुआ है। अगर विराट की फॉर्म ऐसी रही तो फिर सिलेक्टर्स को मजबूरी में किसी अन्य विकल्प के बारे में सोचना पड़ सकता है। सिलेक्शन कमिटी जिस तरह के फैसले ले रही है, उससे देखकर कहा नहीं जा सकता कि विराट कोहली का भविष्य भी सुरक्षित है। एक और चिंता का विषय रोहित शर्मा भी हैं, जो इस मैच में रन नहीं बना सके।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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