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वर्ल्ड कप 2027 से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया को दी बड़ी टेंशन, विदेश में बल्ला नहीं दे रहा साथ

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वर्ल्ड कप 2027 से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया को एक बड़ी टेंशन दी हुई है। यह टेंशन विराट कोहली की विदेशी दौरों से जुड़ी है, जहां पर वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला नहीं चल रहा है। पिछले 15 मैचों के आंकड़े अच्छे नहीं हैं।

वर्ल्ड कप 2027 से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया को दी बड़ी टेंशन, विदेश में बल्ला नहीं दे रहा साथ

IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली से उम्मीद की जा रही थी कि अफगानिस्तान की सीरीज को चोट की वजह से मिस करने वाले इस बल्लेबाज का रौद्र रूप इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। हालांकि, विराट कोहली ने एक बार फिर से निराश किया। विराट इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 5 रन बना सके। बर्मिंघम के एजबेस्टन में विराट का बल्ला नहीं चला और इसी के साथ टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2027 से पहले एक बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है।

दरअसल, विराट कोहली ही टीम इंडिया की असली टेंशन इस समय लग रहे हैं। अगर उनके विदेशी सरजमीं पर पिछले 15 वनडे इंटरनेशनल मैचों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप हैरान हो जाएंगे। किंग कोहली ने सिर्फ 365 रन पिछले 15 वनडे मैचों में घर से बाहर बनाए हैं। एक शतक और दो अर्धशतक ही इस दौरान उनके बल्ले से निकले हैं। अगर उन 3 पारियों को निकाल दें तो विराट कोहली 12 मैचों में 150 रन भी नहीं बना सके। 3 बार उनका खाता नहीं खुला है, जबकि कुल 7 बार वे दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके।

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टीम इंडिया के लिए है ये बड़ी टेंशन

वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया के लिए यह टेंशन है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप भी घर से बाहर ही खेला जाना है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर अगले साल वनडे विश्व कप की मेजबानी करेंगी। साउथ अफ्रीका की परिस्थितियां भी इंग्लैंड के जैसी होंगी। साउथ अफ्रीका में भी रन बनाना आसान नहीं होता है। ऐसे में अगर विराट ने जल्द फॉर्म नहीं पकड़ी तो फिर टीम इंडिया के लिए यह बहुत बुरी बात होगी। विराट कोहली 6 महीने से ज्यादा समय के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरे थे।

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विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह के आंकड़े हैं, उसे देखकर लगता है कि उन्हें वर्ल्ड कप 2027 में खेलने से कोई नहीं रोकने वाला। यहां तक कि वे सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं। टी20 और टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया हुआ है। अगर विराट की फॉर्म ऐसी रही तो फिर सिलेक्टर्स को मजबूरी में किसी अन्य विकल्प के बारे में सोचना पड़ सकता है। सिलेक्शन कमिटी जिस तरह के फैसले ले रही है, उससे देखकर कहा नहीं जा सकता कि विराट कोहली का भविष्य भी सुरक्षित है। एक और चिंता का विषय रोहित शर्मा भी हैं, जो इस मैच में रन नहीं बना सके।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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