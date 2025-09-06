कोहली डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए...युवराज सिंह से दोस्ती पर पिता योगराज का हैरतअंगेज दावा

योगराज सिंह ने एमएस धोनी से लेकर विराट कोहली तक को युवराज सिंह की पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है। युवराज दोनों की कप्तानी में खेल चुके हैं। पूर्व ऑलराउंडर युवराज के पिता ने एक हैरतअंगेज दावा किया है।

भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने विराट कोहली को लेकर एक हैरतअंगेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोहली कभी युवराज के दोस्त नहीं थे। योगराज ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी से लेकर कोहली तक को युवराज की पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि धोनी और कोहली डरते थे कि कहीं युवराज उनकी कुर्सी ना छीन ले। योगराज ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को युवराज का इकलौता दोस्त करार दिया। युवराज ने 2000 से 2017 तक भारत के लिए 402 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 35.05 की औसत से 11178 रन बनाए। उन्होंने 17 शतक और 71 अर्धशतक ठोके। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 148 विकेट भी चटकाए।

दरअसल, योगराज से इनसाइडस्पोर्ट पर इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि एमएस धोनी के बाद विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान बने थे। वह युवी के अच्छे दोस्त थे। क्या आपको लगता है कि वह उस समय युवराज को और अधिक चांस दे सकते थे? जवाब में योगराज ने कहा, "इस जिंदगी में जहां सफलता, पैसा और प्रसिद्धि है, वहां कोई दोस्त नहीं है। यह बात मैंने युवराज सिंह से बोली थी। मैंने उससे कहा कि एक दोस्त निकालकर दिखाओ। युवराज के एकमात्र दोस्त सचिन तेंदुलकर हैं, जो हर किसी को अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं। सचिन इकलौते इंसान हैं, जो सभी से प्यार और मोहब्बत करते थे। वह चाहते थे कि सभी अच्छा करें। इसी वजह से उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है।''