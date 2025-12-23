Cricket Logo
Virat Kohli s Vijay Hazare Trophy match at M Chinnaswamy Bengaluru unlikely to be open for fans
विजय हजारे ट्रॉफी में 15 साल बाद लौट रहे विराट कोहली, मगर फैंस नहीं हैं खुश; जानिए वजह

विजय हजारे ट्रॉफी में 15 साल बाद लौट रहे विराट कोहली, मगर फैंस नहीं हैं खुश; जानिए वजह

संक्षेप:

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली लंबे समय के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने वाले हैं, लेकिन फैंस फिर भी खुश नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि दर्शक विराट को स्टेडियम में बैठकर लाइव नहीं देख पाएंगे।

Dec 23, 2025 01:54 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली एक या दो साल नहीं, बल्कि पूरे 15 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने वाले हैं, जो भारत का डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट है। आखिरी बार विराट कोहली इस टूर्नामेंट में साल 2010 में खेले थे। इसके बाद से उनको इस टूर्नामेंट में खेलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब करियर के अंतिम पड़ाव पर आकर उनको इस टूर्नामेंट को खेलना पड़ रहा है। हालांकि, फैंस फिर भी निराश हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि फैंस स्टेडियम में बैठकर विराट कोहली को लाइव नहीं देख पाएंगे।

बुधवार 24 दिसंबर से शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी की चमक बढ़ गई है, क्योंकि इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल जैसे सितारे खेलने वाले हैं। इन दिग्गज खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और अपनी क्षमता फिर से साबित करने का मौका मिलेगा। विजय हजारे ट्रॉफी अभी तक फीकी लगती थी, लेकिन एकाएक इसको लेकर बात होने लगी है, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ कहा है कि हर एक क्रिकेटर को फ्री होने पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी।

हालांकि, फैंस इस बात से निराश हैं कि वे अपने चहेते क्रिकेटर को स्टेडियम में बैठकर लाइव नहीं देख पाएंगे। दरअसल, दिल्ली की टीम में विराट कोहली हैं और दिल्ली को अपने मैच बेंगलुरु में खेलने हैं। पहला मैच बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में है। इस मुकाबले में विराट कोहली खेलने वाले हैं, लेकिन फैंस निराश हैं, क्योंकि उनके स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी। सुरक्षा कारणों से विजय हजारे ट्रॉफी का मैच बंद दरवाजों के पीछे होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक सरकार कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बिना दर्शकों के विजय हजारे मैच कराने के निर्देश देने वाली है। इस बीच KSCA ने फैंस के लिए दो स्टैंड खोलने का ऑप्शन देखा था, जिसमें लगभग 2,000 से 3,000 फैंस स्टेडियम में एंट्री पा सकते थे, लेकिन राज्य अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।

दरअसल, आईपीएल 2025 फाइनल के बाद 4 जून को इस स्टेडियम में आरसीबी ने जीत का जश्न मनाया था। इसी दौरान यहां भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से इस स्टेडियम में मैचों पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण ये था कि ये शहर के बीच में है और इससे सुरक्षा में दिक्कत होती है। यही कारण है कि स्टेडियम में मैच तो होगा, लेकिन फैंस एंट्री नहीं पाएंगे।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
