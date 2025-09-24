Virat Kohli s silence disappoints Ajit Agarkar ODI World Cup appearance a distant dream now claims report विराट कोहली की चुप्पी से अजीत अगरकर निराश; वर्ल्ड कप खेलना अब दूर की कौड़ी!, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli s silence disappoints Ajit Agarkar ODI World Cup appearance a distant dream now claims report

विराट कोहली की चुप्पी से अजीत अगरकर निराश; वर्ल्ड कप खेलना अब दूर की कौड़ी!

विराट कोहली क्या 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलते दिखेंगे? अभी तो उसमें 2 साल का समय है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीम मैनेजमेंट और कोहली के बीच 'संवाद की कमी' से पूर्व कप्तान का वर्ल्ड कप में खेलना अब दूर की कौड़ी लग रही है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 09:37 AM
share Share
Follow Us on
विराट कोहली की चुप्पी से अजीत अगरकर निराश; वर्ल्ड कप खेलना अब दूर की कौड़ी!

विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने अभी ODI को अलविदा नहीं कहा है। इसे इस रूप में लिया गया कि उनकी नजर 2027 के वर्ल्ड कप में खेलने और भारत को चैंपियन बनाने पर है। लेकिन अब उनका वर्ल्ड कप खेलना दूर की कौड़ी लग रही है। वजह ये है कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर उनकी चुप्पी से निराश हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

रेवस्पोर्ट्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच 'संवाद की कमी' से वर्ल्ड कप में उनका खेलना संदिग्ध हो गया है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर समझ नहीं पा रहे कि आखिर कोहली के अंदर क्या चल रहा है।

विराट कोहली ने इस साल टेस्ट से संन्यास ले लिया। पिछले साल उन्होंने भारत के टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। वह वनडे में आखिरी बार भारत के लिए इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में दिखे थे, जिसमें टीम इंडिया चैंपियन बनी थी। इस साल आईपीएल फाइनल के बाद कोहली प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से पूरी तरह दूर हैं।

रेव स्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के मुताबिक टीम मैनेजमेंट चाहती थी कि अक्टूबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होम सीरीज का हिस्सा रहें। इससे ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के दौरान उन्हें इसका फायदा मिलता। ऑस्ट्रेलिया ए की टीम अभी भारत दौरे पर आई हुई है। दोनों टीमों के बीच 2 अनाधिकारिक टेस्ट और 3 वनडे मैच होंगे। अभी लखनऊ में दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट चल रहा है, उसके बाद कानपुर में तीनों वनडे खेले जाएंगे। इंडिया ए स्क्वाड का जब ऐलान हुआ तो उसमें न तो विराट कोहली का नाम था और न ही वनडे कप्तान रोहित शर्मा का। शर्मा भी कोहली की तरह टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट को अलविदा कह चुके हैं।

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इसी महीने प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट को पास किया है। शर्मा इसके लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस गए थे। वहां उन्होंने फिटनेस टेस्ट देने के साथ-साथ ट्रेनिंग भी ली। दूसरी तरफ विराट कोहली ने लंदन में ही टेस्ट दिया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली के बीच 'संवाद की कमी' से पूर्व कप्तान के ओडीआई क्रिकेट में भविष्य पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। वनडे वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है।

वैसे इस साल गर्मियों में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद यह भी अफवाह उठी थी कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट कोहली और रोहित शर्मा आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते दिखेंगे।

Virat Kohli Ajit Agarkar Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |