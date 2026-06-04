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विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या है वजह?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। आईपीएल 2026 के फाइनल के दौरान उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। 

विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या है वजह?

टीम इंडिया को 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है, लेकिन इससे पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो विराट को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जिसके कारण वह अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। कोहली आखिरी बार आईपीएल 2026 के फाइनल में खेले थे, लेकिन आखिर तक उन्होंने बल्लेबाजी की थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि उन्हें कब हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है?

दैनिक जागरण की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण इस वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। विराट को पहले ही टीम में चुना जा चुका है। ऐसे में अब बीसीसीआई को उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान करना होगा। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई ने विराट कोहली को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। कोहली आईपीएल 2026 के बाद वृंदावन प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए गए थे और फिर दिल्ली से मुंबई के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी।

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हालांकि, अगर आपने आईपीएल 2026 का फाइनल देखा हो तो विराट कोहली ने ब्रेक्स के बीच में ट्रीटमेंट जरूर लिया था। वे मैदान पर लेटकर फीजियो से कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे। क्या उसी दौरान उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई या फिर ट्रेनिंग के दौरान उनको इस चोट से जूझना पड़ा? ये अभी तक उजागर नहीं हुआ है। कोहली के अलावा समस्या रोहित शर्मा को लेकर भी है, जिन्हें इस सीरीज के लिए टीम में जरूर चुना गया है, लेकिन उनकी फिटनेस पर भी सवाल है। वे आईपीएल के आखिरी कुछ मैचों में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेले थे और बीच में कई मैच उन्होंने मिस किए थे।

IPL 2026 में विराट ने किया था दमदार प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए खेलते हुए विराट कोहली फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, जबकि 16 मैचों में कोहली के बल्ले से 675 रन निकले थे। एक शतक भी इस सीजन विराट ने जड़ा था। फाइनल मैच में नाबाद 75 रनों की पारी उन्होंने खेली थी और मैच फिनिश करते हुए टीम को दूसरा खिताब दिलाया था। इसके बाद फैंस को उम्मीद थी कि वे अब भारतीय जर्सी में नजर आएंगे, लेकिन उनके अब वनडे सीरीज से बाहर होने की खबर है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से वे रिटायर हो चुके हैं। अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ही वे खेलते हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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