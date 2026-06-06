विराट कोहली हुए अफगानिस्तान ODI सीरीज से बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। आईपीएल फाइनल के दौरान उन्हें चोट लगी थी, बीसीसीआई ने आज उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है।

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। आईपीएल 2026 फाइनल के दौरान विराट कोहली चोटिल हो गए थे। बीसीसीआई ने आज उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। यशस्वी जायसवाल को उनकी जगह भारतीय वनडे टीम में चुना गया है। भारत का इस समय अफगानिस्तान के साथ एकमात्र टेस्ट जारी है, तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 13 जून से होगा। रिपोर्ट्स हैं कि हार्दिक पांड्या ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और वह चयन के लिए उपलब्ध हैं, वहीं रोहित शर्मा अभी भी बीसीसीआई मेडिकल सेंटर में हैं।

बताया जा रहा है कि आईपीएल 2026 के दौरान विराट कोहली की मांसपेशियों में खिंचाव आया था, वह वनडे सीरीज तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से वह सीरीज से बाहर हो गए हैं।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, स्कैन से पता चला है कि कोहली की 'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन' (घुटने के पीछे की मांसपेशियां) फट गई है। डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन' का फटना मांसपेशियों से जुड़ी एक दुर्लभ चोट है। यह नसों के उस जाल को प्रभावित करती है जो घुटने के ठीक नीचे मांसपेशियों को पिंडली की हड्डी के अंदरूनी हिस्से से जोड़ती है।

IND vs AFG वनडे सीरीज की चमक पड़ेगी फीकी कोहली के बाहर होने से वनडे सीरीज की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। भारत के पूर्व कप्तान कोहली अब सिर्फ वनडे में ही खेलते हैं लेकिन अब भी वह दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनकी शानदार फिटनेस को देखते हुए ऐसा कभी कभार ही हुआ है जब वह चोटिल होने के कारण किसी मैच या सीरीज से बाहर हो गए हों।

अपनी शानदार फिटनेस के लिए मशहूर 37 वर्षीय कोहली ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था। कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में नाबाद अर्धशतक लगाकर विजयी रन बनाया था। अपने टी-20 खेल में कुछ बदलाव करने वाले कोहली ने बेंगलुरु के विजय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतक सहित 675 रन बनाए।