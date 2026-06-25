विराट कोहली-रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं? इसका फैसला…अश्विन का गंभीर-अगरकर को मैसेज

विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर पर सवाल उठते रहे हैं। जिस वजह से अश्विन ने गंभीर और अगरकर को मैसेज भेजा है कि वह इन दोनों के फ्यूचर पर फैसला लेकर इन्हें कम्फर्ट करें।

टीम इंडिया के दो स्टार प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यह दोनों दिग्गज टेस्ट और टी20 से तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसे में रोहित-कोहली की जोड़ी सिर्फ वनडे में ही फैंस का मनोरंजन करती नजर आती है। दोनों की फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए लगातार बातें होती रहती हैं कि क्या वह अगले साल होने वाला 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो अच्छा जता चुके हैं कि वह अगले साल हाने वाला वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, मगर ना तो चयनकर्ता, ना कोच और ना ही टीम मैनेजमेंट से किसी तरह का कोई आश्वासन आया है। ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में सवाल उठना लाजमी है।

हालांकि अब टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने चयनकर्ताओं और कोच गौतम गंभीर को साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें रोहित-कोहली के फ्यूचर पर फैसला अभी लेना होगा।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर कहा, "रोहित या विराट के बारे में ये अनुमान लगाना अच्छा नहीं है। सच कहूं तो, ये अनुमान कहां से आता है? कहीं न कहीं, किसी के मन में यह बात है कि उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे लोग कौन हैं। कुछ लोगों को यह शक होगा, और कोई और उन्हें टीम में रखना चाहेगा।

अगर आप उन्हें चाहते हैं, तो अभी फैसला करें, और उन्हें अगले साल पूरी तरह से कम्फर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कराएं। अगर आप अभी फैसला नहीं करते हैं, तो यह मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर एक या दो फेलियर के बाद वही चीज वापस आती रहेगी।"

अश्विन ने साफ तौर पर कहा कि उनका मानना ​​है कि यह सिलेक्टर्स के साथ-साथ टीम मैनेजमेंट का काम है कि वे यह पक्का करें कि रोहित और कोहली अपने भविष्य और टीम में जगह को लेकर कम्फर्टेबल महसूस करें।

अश्विन ने कहा कि उनका मानना ​​है कि रोहित और कोहली दोनों को 2027 वर्ल्ड कप के लिए प्लेन में होना चाहिए।

उन्होंने कहा, “मुझे पर्सनली लगता है कि साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन की जरूरत है।”