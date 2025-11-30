Cricket Logo
विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी आज मैदान पर उतरते ही रचेगी इतिहास, टूटेगा सचिन-द्रविड़ का बड़ा रिकॉर्ड

संक्षेप:

विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी आज IND vs SA 1st ODI के दौरान मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगी। कोहली-रोहित की जोड़ी भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी बनेगी।

Sun, 30 Nov 2025 09:00 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी रविवार, 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच के दौरान मैदान पर कदम रखते ही विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी इतिहास रच देगी। फैंस इन दोनों को भारतीय सरजमीं पर एक साथ फिर से धमाल मचाते हुए देखने के लिए बेताब हैं। ऐसे में इस ऐतिहासिक पल का गंवाह बनना उनके लिए भी गर्व की बात होगी। यह रिकॉर्ड है भारत के लिए एक जोड़ी के रूप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का। रोहित शर्मा और विराट कोहली आज इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को पछाड़ेंगे।

ये भी पढ़ें:रोहित बनना चाहेंगे ODI के सिक्सर किंग, अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितना दूर?

सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने एक साथ भारत के लिए 391 मैच खेले, वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी एक साथ भारत के लिए इतने मैच खेल लिए हैं। आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ रो-को की जोड़ी नया इतिहास लिखेगी, जब वह मैदान पर उतरेगी। यह विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के लिए खास क्षण होगा क्योंकि यह भारत के लिए उन दोनों का एक साथ 392वां मैच होगा।

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत के लिए एक साथ अपना पहला मैच 18 अगस्त 2008 को खेला था। तब से लेकर इन दोनों ने रनों का खूब अंबार लगाया और एक साथ मिलकर टीम इंडिया को कई मैच जिताए। आज 30 नवंबर 2025 को यह जोड़ी भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी बनने जा रही है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के ODI फ्यूचर के लिए अहम रहने वाली है। 2027 वर्ल्ड कप को लेकर दोनों दिग्गजों की अभी तक टीम मैनेजमेंट से कोई बात नहीं हुई है। दरअसल, टेस्ट और टी20 से रोहित-कोहली के रिटायर होने के बाद टीम मैनेजमेंट उन्हें अगले वर्ल्ड कप की स्कीम में नहीं देख रहा था, मगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने रन बनाकर अपनी दांवेदारी पेश की थी। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर दोनों दिग्गज रन बनाते हैं तो टीम मैनेजमेंट को कोहली-रोहित के नामों पर विचार करना पड़ सकता है।

