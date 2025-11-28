कोहली, रोहित, द्रविड़ ने टीम बनाई और...BCCI से किसने की गौतम गंभीर की बर्खास्तगी की मांग?

संक्षेप: पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने मुख्य कोच गौतम गंभीर को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को अब किसी दूसरे को टेस्ट टीम के कोच के लिए विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को कोहली, रोहित और द्रविड़ ने तैयार की थी। गंभीर कोच नहीं होते तो भी टीम जीतती।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज हारने के बाद कोच गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट टीम आलोचनाओं का सामना कर रही है। पिछले 12 महीने में टीम इंडिया दूसरी बार घर में टेस्ट सीरीज हारी है और दोनों ही सीरीज में वह जीत का खाता तक नहीं खोल पाई। इस बीच पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने सीधे-सीधे ये मांग तो नहीं की है लेकिन कहा है कि बीसीसीआई को अब किसी दूसरे को टेस्ट टीम के कोच के लिए विचार करना चाहिए।

'ये तो होना ही था' हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में डोमेस्टिक क्रिकेट के दिग्गज तिवारी ने टीम इंडिया की दुर्गति के लिए गौतम गंभीर की रणनीति को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से देखिए तो ये दीवार पर लिखी इबारत थी। ये होना ही था। मुझे पता था कि चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। वे जिस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहते हैं वह सही रणनीति या योजना नहीं है। बहुत सारे कांट-छाट और बदलाव किए गिए जो बहुत ही साफ दिखा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये दिखा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी ये दिखा।’

'भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए फैसला लेने का सही समय' क्या भारत को टेस्ट के लिए अलग कोच रखना चाहिए, इस पर तिवारी ने कहा, 'बिल्कुल। इस पर कोई सवाल ही नहीं है। यही समय है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए वे इस फैसले को लें। मूल बात यही है।'

दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी बखान किया था। इस पर भी मनोज तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

'चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम तो रोहित, द्रविड़ और कोहली ने तैयार की थी' तिवारी ने कहा, ‘मैंने उनका एक क्लिप देखा जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता। इस टीम को रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने तैयार किया था और उससे पहले विराट कोहली ने। अगर गौतम गंभीर उन दो टूर्नामेंट में भारत के कोच नहीं भी रहे होते तब भी टीम जीतती ही क्योंकि वो टीम पहले से बनी बनाई थी। ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वाइट-बॉल मेंटर भारत का हेड कोच के तौर पर नेतृत्व कर रहा है।’