विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ODI मैचों की संख्या बढ़ाएगा BCCI, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने रखा प्रस्ताव
रोहित शर्मा और विराट कोहली की विश्व कप 2027 की तैयारियों के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बीसीसीआई के सामने एक खास प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में उन्होंने अक्टूबर नंबवर में होने वाले भारत के न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे मैचों की संख्या बढ़ाने और टी-20 मैचों की संख्या में कमी करने की बात कही है।
आईपीएल 2026 का सीजन मई के अंत में समाप्त होने के साथ ही भारत का ध्यान तेजी से 2027 वनडे विश्व कप पर केंद्रित हो जाएगा। संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों से सजे टी20 मैचों के बाद जून से शुरू होने वाले 50 ओवर के टूर्नामेंट अभियान के साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा की दिग्गज जोड़ी पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये खिलाड़ी ऐक्शन में दिखेंगे।
भारत को इस साल के अंत तक 15 वनडे मैच खेलने हैं। हालांकि, अगर बीसीसीआई विदेशी दौरों के प्रस्तावित बदलाव पर सहमत हो जाता है, तो कोहली और रोहित को विश्व कप की तैयारी के दौरान अतिरिक्त मैच खेलने का मौका मिल सकता है।
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार , भारत इस साल के अंत में न्यूजीलैंड के अपने वनडे क्रिकेट दौरे को आगे बढ़ाने की संभावना है, जिसके चलते टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में कटौती की जाएगी। यह कदम 2027 से पहले 50 ओवर के प्रारूप को दी जा रही रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाता है।
पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, भारत को अक्टूबर और नवंबर में पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच, दो वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने थे, जो छह साल में न्यूजीलैंड का उनका पहला पूर्ण दौरा था। हालांकि, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वनडे श्रृंखला में दो अतिरिक्त मैच जोड़े जा सकते हैं, जिससे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला तीन मैचों की रह जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था। जहां भारत का वनडे मैचों पर ध्यान केंद्रित करना विश्व कप की तैयारियों के अनुरूप है, वहीं न्यूजीलैंड की रुचि व्यावसायिक कारणों से है। कोहली और रोहित शर्मा की वनडे मैचों की लंबी श्रृंखला जो संभवतः न्यूजीलैंड के उनके अंतिम दौरे पर होगी से प्रसारकों और हितधारकों की काफी दिलचस्पी पैदा होने की उम्मीद है।
हालांकि, अभी तक न तो बीसीसीआई और न ही न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कोई आधिकारिक घोषणा की है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि संशोधित व्हाइट-बॉल शेड्यूल को जल्द ही औपचारिक रूप दिया जा सकता है।
बता दें कि इस साल की दूसरी छमाही में भारत का वनडे शेड्यूल जून में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज से शुरू होगा, जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज होगी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर भी तीन मैच खेले जाएंगे। भारत साल का अंत श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज से करेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।