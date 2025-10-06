विराट कोहली और रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप 2027 खेलने का सपना हो सकता है पूरा; माननी होगी सुनील गावस्कर की ये बात

2027 वर्ल्ड कप के समय रोहित 40 और कोहली 37 वर्ष के होंगे, और गावस्कर का मानना ​​है कि जब तक ये अनुभवी जोड़ी घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेते, चयन की दौड़ में बने रहना मुश्किल हो सकता है।

टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके मौजूदा भारतीय टीम के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं। इन दोनों ही स्टार खिलाड़ियों का अब सपना 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलने का है। हालांकि इनका यह सपना टूटता हुआ दिख रहा है। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हाल ही में आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए स्क्वॉड का ऐलान किया है। वनडे टीम में रोहित-विराट दोनों का नाम तो है, मगर रोहित से कप्तानी छीन ली गई है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने स्क्वॉड का ऐलान करते हुए कहा था,' मेरा मतलब है, वे इस समय इसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं (विराट और रोहित)। हमने उन्हें चुना है, लेकिन जहां तक 2027 वर्ल्ड कप की बात है, मुझे नहीं लगता कि हमें आज इस बारे में बात करने की जरूरत है।'

रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2027 वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा हो सकता है, अगर उन्होंने सुनील गावस्कर की राय मानी तो।

गावस्कर ने इंडिया से बात करते हुए कहा, "जब भी भारत में विजय हजारे ट्रॉफी होगी, उन्हें खेलना होगा बशर्ते उसका किसी अंतरराष्ट्रीय वनडे टूर्नामेंट से टकराव न हो। यह फिट रहने और मैच अभ्यास बनाए रखने का एक तरीका है।"

2027 वर्ल्ड कप के समय रोहित 40 और कोहली 37 वर्ष के होंगे, और गावस्कर का मानना ​​है कि जब तक ये अनुभवी जोड़ी घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेते, चयन की दौड़ में बने रहना मुश्किल हो सकता है।

गावस्कर ने कहा, "यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि भारत अगले कुछ सालों में कितने वनडे मैच खेलता है। देखिए, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के दौरान एक सीजन में सिर्फ सात या आठ वनडे खेलना आसान नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "इन आठ सीमित ओवरों के मैचों के लिए, संभवतः पांच टी20 और तीन वनडे मैच होंगे। इससे उन खिलाड़ियों को ज्यादा अनुभव या अभ्यास का मौका नहीं मिल रहा है जो अपने करियर के अंतिम चरण में हैं।"

गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दोनों की उपलब्धता पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि अगर यह जिम्बाब्वे या वेस्टइंडीज का दौरा होता, तो दोनों उपलब्ध नहीं होते।"