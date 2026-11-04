विराट, रोहित और गिल को मैच से पहले मिली ‘काली जर्सी’, भारतीय क्रिकेटरों के लिए खास था ये पल
विराट कोहली, रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल को मैच से पहले न्यूजीलैंड की ‘काली जर्सी’ मिली। इस तरह भारतीय क्रिकेटरों के लिए यह पल खास हो गया, क्योंकि पर्सनलाइज्ड रग्बी जर्सी उन्हें दिग्गज ने दीं।
टीम इंडिया जब ऑकलैंड के ईडन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए पहुंची, तो भारत के 3 दिग्गजों के लिए एक खास पल भी देखने को मिला। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को न्यूजीलैंड के एक दिग्गज ने काली जर्सियां भेंट कीं। इन जर्सियों पर रोहित, विराट और गिल का नाम लिखा था, लेकिन ये जर्सी क्रिकेट की नहीं थीं। यही बात है कि यह मौका इन तीनों के लिए खास था।
दरअसल, विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने ऑकलैंड में पहला वनडे मैच शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड की रग्बी टीम के एक दिग्गज खिलाड़ी से मुलाकात की। ऑल ब्लैक्स यानी न्यूजीलैंड की रग्बी टीम के महान खिलाड़ी केवन मीलामू ने तीनों भारतीय दिग्गजों को पर्सनलाइज्ड जर्सी भेंट की। इसकी जानकारी खुद बीसीसीआई ने दी है। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, “खेल शुरू होने से पहले खास पल। कैप्टन शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड रग्बी के दिग्गज केवन मीलामू से मिलें और उन्हें पर्सनलाइज़्ड रग्बी जर्सी भी मिलीं।”
भारतीय टीम जिस मैदान पर पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रही है, असल में वह क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। ये मैदान तो रग्बी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फुटबॉल भी यहां खेला जाता है। वहीं, क्रिकेट के लिए इस स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि बाउंड्री इस मैदान पर काफी छोटी हैं। यहां तक कि आईसीसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बाउंड्री का साइज बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी यहां मैच होते हैं, क्योंकि इसे पहले ही क्रिकेट का दर्जा मिल गया था।
न्यूजीलैंड में क्रिकेट से ज्यादा रग्बी खेल फेमस है। जिस तरह भारत में क्रिकेट को सबसे प्रीमियर खेल कहा जाता है, उसी तरह न्यूजीलैंड में रग्बी का खेल है। बात अगर केवन मीलामू की करें तो वह 133 मैच खेले थे। काफी समय पहले वह रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें न्यूजीलैंड के लोग अच्छी तरह जानते हैं। वहीं, अगर बात विराट, रोहित और गिल की करें तो हर कोई इस तिकड़ी को देखने के लिए उत्साहित रहता है। विराट और रोहित तो इस खेल के दिग्गज हैं, जबकि गिल भी अपना दमदख दिखा रहे हैं और अब वह कप्तान भी हैं तो उन्हें भी इस खेल का दिग्गज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वे दो दोहरे शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं। रोहित ने तीन दोहरे शतक वनडे क्रिकेट में जड़े हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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