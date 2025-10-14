स्वदेश लौटे विराट कोहली, काले बाल और काली दाढ़ी में वायरल हुआ नया लुक; VIDEO

वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले विराट कोहली इंग्लैंड से लौट आए हैं। कुछ महीने पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उनकी मूंछ-दाढ़ी सफेद थी लेकिन अब उन्होंने अपने बाल और मूंछ-दाढ़ी को डाई करा रखा है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली इंग्लैंड से भारत आ चुके हैं। वह मंगलवार को सुबह दिल्ली लौटे। अब वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड के साथ रवाना होंगे जहां मेजबान टीम के साथ 3 एकदिवसीय और 5 टी20 मैचों की सीरीज होगी। विराट कोहली को ओडीआई टीम में चुना गया है क्योंकि वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से पहले ही संन्यास ले चुके हैं।

विराट कोहली नए लुक में सामने आए हैं। कुछ महीने पहले इंग्लैंड में खींची गई उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें उनकी दाढ़ी सफेद दिख रही थी और उनके चेहरे पर उम्र का असर साफ दिख रहा था। स्वदेश वापसी की उनकी तस्वीरें और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। फैंस लिख रहे हैं- किंग आ गया है। वीडियो में वह सफेद जूता, सफेद पैंट और ब्लैक शर्ट में दिख रहे हैं। आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। बाल और मूंछ-दाढ़ी काले रंग में डाई है। वह कानों में ईयर बड लगाए और कंधे पर एक काला पिट्ठू बैग लटकाए एयरपोर्ट से बाहर एक कार में बैठते दिखाई दे रहे हैं।

विराट कोहली अब बीवी अनुष्का शर्मा और अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड में बस गए हैं। इस साल जून में आईपीएल के इतिहास में उनकी टीम आरसीबी की पहली खिताबी जीत और उसके जश्न के बाद वह इंग्लैंड चले गए थे। अब 4 महीने बाद वह स्वदेश लौटे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। इस सीरीज के साथ काफी लंबे वक्त बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों आखिरी बार इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते दिखे थे जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी। आईपीएल के बाद दोनों दिग्गज किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं।