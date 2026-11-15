विराट कोहली फ्लॉप रहने के बावजूद टॉप 5 में, दो प्लेयर गए 100 के पार; IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन
Most Runs in IND vs NZ ODI Series 2026: विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 100 रन भी नहीं जोड़ पाए। हालांकि, कोहली इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल हैं।
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की। तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। भारत ने रविवार को माउंट मोनगानुई में पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रनों से हराया। भारत ने 210 का टारगेट देने के बाद कीवी टीम को 187 रनों पर ढेर कर दिया। भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली सीरीज में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने पहले वनडे में 51 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली लेकिन फिर तीन मैचों में फ्लॉप रहे। उन्होंने दूसरे वनडे में सात रन बनाए, चौथे मैच में खाता नहीं खुला जबकि पांचवें मुकाबले में पांच के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। हालांकि, 38 वर्षीय कोहली फ्लॉप होने के बावजूद इस वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं। वह लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं। सिर्फ दो प्लेयक ही सीरीज में 100 का आंकड़ा पार कर पाए।
विराट कोहली लिस्ट में तीसरे पायदान पर
भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन विल यंग ने बनाए। उनके बल्ले से चार पारियों में 162 रन निकेल, जिसमें 40.50 का औसत रहा। कीवी ओपनर ने चौथे वनडे में 125 रनों की पारी खेली और पांचवें मैच में 22 रन बनाए। वह बारिश से प्रभावित शुरुआती दो मुकाबलों में सिंगल डिजिट में लौटे। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर टिम साइफर्ट ने चार पारियों में 27.50 के औसत से 110 रन बटोरे। उन्होंने एक अर्धशतक जमाया। विराट कोहली लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने चार पारियों में 21.50 के औसत से 86 रन जुटाए। डेरिल मिचेल ने दो पारियों में 41.50 के औसत से 83 रन जोड़े। उन्होंने भी एक अर्धशतक लगाया। सूची में पांचवें स्थान पर न्यूजीलैंड के कप्तान और स्पिनर मिचेल सैंटनर हैं। सैंटनर ने चार पारियों में 82 रन बटोरे, जिसमें 20.75 का औसत है। उन्होंने आखिरी वनडे मुकाबले में 31 गेंदों में 24 रनों का योगदान दिया।
IND vs NZ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर
|प्लेयर
|रन
|पारियां
|विल यंग
|162
|4
|टिम साइफर्ट
|110
|4
|विराट कोहली
|86
|4
|डेरिल मिचेल
|83
|2
|मिचेल सैंटनर
|83
|4
सीरीज के दौरान ये चुनौतियां झेलनी पड़ीं
भारत के कार्यवाहक कप्तान श्रेयस अय्यर ने आखिरी वनडे जीतने के बाद गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने कहा, ''अगर आप पूरी सीरीज को देखें तो यह बल्लेबाजों के लिए सीरीज नहीं थी। जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वे मौके पर खरे उतरे। उन्हें पूरा विश्वास था कि परिस्थितियां कैसी भी हों, वे टीम को जीत दिलाने में सफल रहेंगे।'' अय्यर ने कहा, ''मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों की यही मानसिकता होनी चाहिए। प्रत्येक खिलाड़ी के अंदर जो जज्बा है, वह बेहतरीन है।'' मेहमान भारतीय टीम को पूरी सीरीज के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गेंदबाजों के लिए मददगार पिचें, छोटी बाउंड्री और बार-बार मौसम खराब होने के कारण खेल में रुकावटें आईं। वहीं, भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देने में संघर्ष करते रहे। टीम की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं, जब खिलाड़ियों में बदलाव करना पड़ा। नियमित कप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ सहित कुछ खिलाड़ी आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए बीच में ही टेस्ट टीम से जुड़ने चले गए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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