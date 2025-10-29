विराट कोहली का रिकॉर्ड खतरे में! अभिषेक शर्मा पीछे पड़े; AUS में कर सकते हैं बड़ा कारनामा

संक्षेप: यह रिकॉर्ड है T20I क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का। भारत के लिए सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल विराट कोहली के नाम है, मगर अभिषेक शर्मा के पास कोहली का यह रिकॉर्ड तोड़ने का गोल्डन चांस है।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी बुधवार, 29 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस सीरीज में नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की नजरें विराट कोहली के रिकॉर्ड पर होगी। हालांकि उनके पास कोहली का यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, अगले तीन मैचों में ही उन्हें कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। यह रिकॉर्ड है T20I क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का। भारत के लिए सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल विराट कोहली के नाम है, मगर अभिषेक शर्मा के पास कोहली का यह रिकॉर्ड तोड़ने का गोल्डन चांस है।

कोहली के विराट रिकॉर्ड पर अभिषेक शर्मा की नजरें अभिषेक शर्मा ने T20I में अभी तक खेली 23 पारियों में 36.91 की औसत और 196.07 के स्ट्राइक रेट के साथ 849 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 2 शतक और 5 अर्धशतक दर्ज हैं। अगर अगली 3 पारियों में अभिषेक के बल्ले से 151 रन और निकलते हैं तो वह इस फॉर्मेट में अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे। इसी के साथ वह भारत की ओर से T20I क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे।

विराट कोहली ने यह कारनामा 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 27 पारियों में किया था।