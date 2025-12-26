विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, जानिए कितने रुपये का था इनामी चेक?
विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उनको एक इनामी चेक भी मिला, जिसकी राशि सभी के लिए हैरान करने वाली रही, क्योंकि विराट कोहली हजारों करोड़ की नेटवर्थ रखते हैं।
विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल में जिस खिलाड़ी को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया है। बीसीसीआई से करोड़ों रुपयों की डील मिलती है, लेकिन फिर भी वह खिलाड़ी अपने पैशन को जिंदा रखने और हाईएस्ट लेवल पर एक ही फॉर्मेट में खेलने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहा है। एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए जिसे 6 लाख रुपये की मैच फीस मिलती है। वह खिलाड़ी 60 हजार रुपये प्रति मैच वाले लिस्ट ए टूर्नामेंट में खेल रहा है। शुक्रवार 26 दिसंबर को दिल्ली वर्सेस गुजरात विजय हजारे ट्रॉफी मैच में जब विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने और उनके हाथ में इनामी चेक दिखा तो हर कोई हैरान था।
दरअसल, गुजरात के खिलाफ 77 रनों की पारी खेलने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद होने वाली प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन और पोस्ट मैच सेरेमनी में वे एक अधिकारी से प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड का चेक लेते नजर आए। इस चेक पर जो इनामी राशि लिखी थी, वह देख हर कोई चौंक गया, क्योंकि उस पर 10 हजार रुपये लिखे हुए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के लिए यही इनामी राशि लीग स्टेज के मैचों के लिए है, क्योंकि यहां मैच फीस ही 60 हजार है। रोहित शर्मा जब मुंबई के लिए पिछले मैच में 155 रन बनाने में सफल हुए थे तो उन्हें भी 10 हजार का ही चेक प्लेयर ऑफ द मैच बनने के लिए मिला था। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है।
10 हजार की इनामी राशि विराट कोहली और रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड को देखते हुए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लोकल क्रिकेटर और स्टेट लेवल के क्रिकेटर के लिए अच्छी खासी हो सकती है। हालांकि, फैंस हैरान हैं कि इतनी कम इनामी राशि क्यों है, जबकि आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच को एक लाख रुपये दिए जाते हैं। इतनी कम इनामी राशि के पीछे उद्देश्य ये है कि बीसीसीआई को हर मैच के लिए हर खिलाड़ी को 60 हजार रुपये भी देने हैं। 135 मुकाबले इस सीजन होने हैं और हर मैच में 22 खिलाड़ी 60-60 हजार रुपये पाएंगे तो कुल राशि कितनी होगी? इसका जवाब है करीब 18 करोड़।
एक टूर्नामेंट में एक सीजन में सिर्फ खिलाड़ियों पर 18 करोड़ रुपये मैच फीस के रूप में खर्च हो रहे हैं तो समझिए, अन्य टूर्नामेंट भी बोर्ड आयोजित कराता है तो वहां कितना खर्चा आता होगा। अन्य खर्चे अलग रहे। हालांकि, बोर्ड कमाता भी खूब है, लेकिन नेशनल लेवल के मैचों के लिए इतनी रकम बहुत कम भी नहीं है। विराट के हाथ में 10 हजार का चेक छोटा लग रहा होगा, लेकिन एक लोकल क्रिकेटर के हाथ में यही चेक ठीक ठाक लगेगा।