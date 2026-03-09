होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
टीम इंडिया के चैंपियन बनने पर विराट कोहली का आया रिएक्शन, बोले- पूरे टूर्नामेंट में हमारी...

Mar 09, 2026 02:40 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन बनने पर विराट कोहली ने प्रतिक्रिया दी है। भारत ने खिताबी मुकाबलें न्यूजीलैंड को करारी मात दी। भारत ने खिताबी डिफेंड किया है।

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा। भारत ने 256 का विशाल टारगेट देने के बाद न्यूजीलैंड को 19 ओवर में 159 पर ढेर कर दिया। भारत खिताब डिफेंड करने वाली टीम बन गई है। भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इकलौती टीम है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में गजब का जज्बा दिखाया। सूर्या बिग्रेड के खिताब जीतने पर बधाइयों का तांता लगा हुआ। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बी टीम इंडिया के चैंपियन बनने पर रिएक्शन आया है।

बता दें कि कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट को अलिवदा कह दिया है। वह भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20I से संन्यास लिया था। कोहली ने सूर्या ब्रिगेड के ट्रॉफी जीतने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''चैंपियन। अहमदाबाद में टीम इंडिया की शानदार जीत। पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम के धमाकेदार क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं। लड़कों ने मुश्किल परिस्थितियों में लड़ते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बेहतरीन जज्बा और साहस दिखाया। सभी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के सदस्यों को इस उपलब्धि के लिए बधाई। जय हिंद।''

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा, ''टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम द्वारा पहली बार लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीतना। पूरी तरह से ट्रॉफी के हकदार। हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। बधाई टीम इंडिया। जय हिंद। '' भारत की जीत पर वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने प्रतिक्रिया दी है। भारत ने सुपर-8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, जहां इंग्लैंड को शिकस्त दी। सैमी ने कहा, '' मैंने पहले कहा था कि आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने के लिए आपको नॉकआउट मैच में भारत को हराना होगा। कोई टीम ऐसा नहीं कर सकी। बीसीसीआई को उनकी तीसरी विश्व कप टी20 ट्रॉफी के लिए बधाई। न्यूजीलैंड के लिए निराशाजनक जिन्हें हार का सामना करना पड़ा।''

फाइनल की बात करें तो संजू सैमसन ने 46 गेंद में 89 और अभिषेक शर्मा ने 21 गेंद में 52 रन बनाकर भारत को पावरप्ले में ही 98 रन तक पहुंचाते हुए जीत की नींव रख दी थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर पांच विकेट पर 255 रन बनाए। वहीं, प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 15 रन देकर चार विकेट चटकाते हुए साबित कर दिया कि वह दुनिया के नंबर एक तेज गेंदबाज क्यों हैं। भारतीय क्रिकेट में 2007 में पहले टी20 विश्व कप में मिली खिताबी जीत अगर ऐतिहासिक थी तो इस जीत को भी 2023 वनडे विश्व कप के जख्मों पर मरहम के रूप में याद रखा जाएगा।

