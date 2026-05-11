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MI के एलिमिनेट होने और RCB के जीतने पर कैसा था विराट कोहली का रिएक्शन? देखिए ये VIRAL VIDEO

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mumbai Indians के IPL 2026 से एलिमिनेट होने और RCB के जीतने पर विराट कोहली का रिएक्शन कैसा था? यह देखना है तो आपको आईपीएल के एक्स हैंडल पर जाना होगा, जिसका वीडियो आईपीएल ने शेयर किया है। 

MI के एलिमिनेट होने और RCB के जीतने पर कैसा था विराट कोहली का रिएक्शन? देखिए ये VIRAL VIDEO

Virat Kohli Winning Reaction: IPL 2026 का 54वां मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला भले ही हाई स्कोरिंग नहीं था, लेकिन हाई स्कोरिंग मुकाबले से कई गुना ज्यादा दिलचस्प रहा। आखिरी गेंद पर मैच का नतीजा निकला, जिस पर दोनों टीमों की हार-जीत का फैसला होना था और मुकाबला सुपर ओवर में भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीबी ने जीत दर्ज की और इसी के साथ मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई। इस पर आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली का रिएक्शन क्या था? ये देखना दिलचस्प है।

दरअसल, विराट कोहली इस मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को जीत मिली। वहीं, पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को हार मिली, जो इस सीजन उनकी 8वीं हार थी। इस हार के साथ मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई। आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए दो रन चाहिए थे। रसिख सलाम डार और भुवनेश्वर कुमार ने जैसे-तैसे मिलकर दो रन पूरे कर लिए और आरसीबी की जीत को सुनिश्चित कर लिया।

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उधर, विराट कोहली डगआउट में बैठे-बैठे सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब टीम को जीत मिले और कब उनके इमोशन्स बाहर आएं। जैसे ही रसिख और भुवी ने मिलकर दूसरा रन पूरा किया, वैसे ही विराट कोहली डगआउट से उछल पड़े और मैदान के अंदर जाहर अपने आक्रामक रवैये वाले रिएक्शन पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने क्रुणाल पांड्या को भी गले लगाया, क्योंकि उन्होंने ही इस मैच में आरसीबी को जीवित रखा था। इसका वीडियो आईपीएल के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है, जो आप नीचे देख सकते हैं।

ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने 167 रनों की चेज में 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.70 का था। वे आखिरी के ओवरों में आउट हो गए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस की कुछ गलतियों की वजह से आरसीबी को जीत मिल गई। आरसीबी की इस सीजन यह 7वीं जीत है और इसी के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर भी पहुंच गई है, जबकि पंजाब किंग्स अब चौथे पायदान पर खिसक गई है। हालांकि, एक जीत उनको प्लेऑफ्स के बेहद करीब ले जा सकती है, जबकि आरसीबी को एक जीत उन्हें प्लेऑफ्स का टिकट दिला सकती है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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