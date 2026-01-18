कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर ठोकी फिफ्टी, रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे
विराट कोहली ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 17वीं बार 50 से अधिक स्कोर बनाया है। कोहली इस रिकॉर्ड लिस्ट में रिकी पोंटिंग के काफी करीब पहुंच गए हैं।
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में दमदार प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड द्वारा मिले 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 13 ओवर के अंदर ही चार विकेट गंवा दिए। जिसके बाद कोहली ने नीतीश के साथ मिलकर पारी को संभाला। इस दौरान विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके साथ ही वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग के करीब पहुंच गए हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने 50 पारियों में 18 बार ये कारनामा किया था। कोहली ने रविवार को तीसरे वनडे में अर्धशतक लगाकर 36 पारियों में 17वीं बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 से अधिक स्कोर बनाया है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (वनडे)
18 - रिकी पोंटिंग (50 पारियां)
17 - विराट कोहली (36 पारियां)*
14 - डीन जोन्स (27 पारियां)
14 - कुमार संगकारा (45 पारियां)