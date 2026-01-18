Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli Reaches 17 Fifty Plus Scores vs New Zealand Closes In on Ponting in ODI History
कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर ठोकी फिफ्टी, रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे

कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर ठोकी फिफ्टी, रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे

संक्षेप:

विराट कोहली ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 17वीं बार 50 से अधिक स्कोर बनाया है। कोहली इस रिकॉर्ड लिस्ट में रिकी पोंटिंग के काफी करीब पहुंच गए हैं।

Jan 18, 2026 08:40 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में दमदार प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड द्वारा मिले 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 13 ओवर के अंदर ही चार विकेट गंवा दिए। जिसके बाद कोहली ने नीतीश के साथ मिलकर पारी को संभाला। इस दौरान विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके साथ ही वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग के करीब पहुंच गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने 50 पारियों में 18 बार ये कारनामा किया था। कोहली ने रविवार को तीसरे वनडे में अर्धशतक लगाकर 36 पारियों में 17वीं बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 से अधिक स्कोर बनाया है।

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा खुद ये आंकड़े नहीं देखना चाहेंगे, न्यूजीलैंड सीरीज में रहे फ्लॉप

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (वनडे)

18 - रिकी पोंटिंग (50 पारियां)

17 - विराट कोहली (36 पारियां)*

14 - डीन जोन्स (27 पारियां)

14 - कुमार संगकारा (45 पारियां)

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |