Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli quoted ahead of Australia ODI Series writes The only time you truly fail is when you decide to give up

ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही विराट कोहली ने किया पोस्ट, बोले- आप तभी फेल हो जाते हैं, जब…

संक्षेप: तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही विराट कोहली ने एक दमदार मोटिवेशनल पोस्ट किया है। विराट कोहली ने कहा है कि आप वास्तव में तभी फेल हो जाते हैं, जब आप हार मान लेते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 10:33 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वे 15 अक्टूबर को भारतीय टीम के साथ दिल्ली से पर्थ की फ्लाइट नजर आए। अगले दिन विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद विराट कोहली ने एक मोटिवेशनल कोट शेयर किया है। विराट कोहली इशारो-इशारों में कुछ कहना भी चाह रहे हैं, क्योंकि वे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के उत्सुक हैं और वह हार मानने वालों में से नहीं हैं। एक पर्सेंट चांस को भी वे गंभीरता से लेते हैं।

सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ने वाले विराट कोहली ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है, "आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं।" विराट के इस कोट से साफ है कि वह हार मानने वाले नहीं हैं। भले ही कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट अभी तक पूरी तरह से विराट कोहली के साथ नहीं है, लेकिन विराट कोहली जानते हैं कि वह वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वे टी20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

कहा जा रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा आखिरी इंटरनेशनल टूर हो सकता है, लेकिन जिस तरह का कमिटमेंट और फिटनेस इन दोनों दिग्गजों ने दिखाई है, उससे साफ होता है कि रो-को आगे भी खेलना जारी रखना चाहते हैं। भले ही इन दिनों वनडे सीरीज इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन रोहित और विराट दोनों नेट्स में पसीना बहाएंगे। विराट ने लंदन में और रोहित ने मुंबई में ऐसा किया है। कई सेशन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले नेट्स में बिताए हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों दिग्गजों के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कैसी रहने वाली है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब साढ़े 7 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Virat Kohli
