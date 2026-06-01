RCB के IPL 2026 का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली का पोस्ट वायरल, हमने पिछले साल एक सवाल पूछा था…

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हमने पिछले साल खुद से एक सवाल पूछा था- क्या हम बैक टू बैक जा सकते हैं? और आरसीबी ने लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतकर इसका जवाब दिया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतकर सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव कर लिया है। आरसीबी 2025 की डिफेंडिंग चैंपियन थी, उन्होंने 17 साल का सूखा खत्म कर पिछले साल अपना पहला खिताब जीता था। अब 2026 की ट्रॉफी जीतकर उन्होंने बैक टू बैक दो ट्रॉफी अब अपने नाम कर ली है। आरसीबी की इस शानदार जीत पर विराट कोहली का पोस्ट वायरल हो रहा है। कोहली ने अपने पोस्ट में लिखा कि हमने पिछले साल खुद से एक सवाल पूछा था- क्या हम बैक टू बैक जा सकते हैं? और जवाब अब पूरी दुनिया के सामने है।

विराट कोहली ने X पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, ‘हमने पिछले साल खुद से एक सवाल पूछा था- क्या हम बैक टू बैक जा सकते हैं? हम फिर से यहां है।’

विराट कोहली आईपीएल 2026 में आरसीबी की जीत के सबसे बड़े नायक रहे। उन्होंने फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 156 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 75 रनों की नाबाद पारी खेली। कोहली ने एमएस धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया। उन्हें इस लाजवाब पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

कोहली ने मैच के बाद कहा कि उनका सपना था कि वह आईपीएल में एक बार विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाए, उनका यह सपना अब 19वें सीजन में जाकर पूरा हुआ है। पिछले सीजन आरसीबी डिफेंड करते हुए जीती थी, उस दौरान फाइनल में उन्होंने पंजाब किंग्स को हराया था।

रजत पाटीदार आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने कप्तानी करते हुए अपने पहले दो सीजन में खिताब जीते हैं। रोहित शर्मा भी ऐसे नहीं कर पाए थे।

विराट कोहली ने आरसीबी की जीत के बाद कहा था, “हमारा पहला टारगेट टेबल में टॉप पर रहना था। हमने वो हासिल कर लिया। और फिर उसके बाद, बस... आप जानते हैं, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा, आप फाइनल में किसे पसंद करते हैं? और हमने कहा, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन सी जर्सी है। हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हम RCB पर फोकस करना चाहते हैं, दूसरी टीमों पर नहीं।

और हम बाकी सभी टीमों का सम्मान करेंगे। हम किसी दूसरी टीम को टोकते नहीं हैं। हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते रहने में बहुत खुश हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे मैच्योर खिलाड़ी हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, और मुश्किल हालात में अनुभव हमेशा काम आता है। आपके पास दुनिया का सारा एक्साइटमेंट और स्लैम-बैंग हो सकता है, लेकिन बड़े हालात आने पर, आपको बड़े खिलाड़ियों को आगे आने की ज़रूरत होती है।

और हमने ठीक यही किया। (पूरे सीजन में अलग-अलग खिलाड़ियों के आगे आने पर) बिल्कुल। मेरा मतलब है, आज रात भी, मुझे पता है कि यह एक चेज़ है और वे शायद मुझे जल्दी आउट करना चाहेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं जल्दी आउट भी हो गया, तो हमारे पास एक चैंपियन टीम है जो काम खत्म कर देगी, आप जानते हैं, तीन या चार ओवर बाकी हैं। इसलिए जब आपके पास इस तरह का कॉन्फिडेंस होता है, तो आप वहां जाकर बॉलर्स का सामना कर सकते हैं।