RCB की जीत पर झूम उठे विराट कोहली, स्मृति मंधाना की टीम के दूसरी बार चैंपियन बनने पर कही ये बात

संक्षेप: विराट कोहली ने स्मृति मंधाना की टीम को WPL 2026 का खिताब जीतने की बधाई दी है। यह पहली बार है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के टाइटल एक ही फ्रेंचाइजी ने जीते हैं। पुरुष टीम ने 2025 आईपीएल जीता था।

स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार, 5 फरवरी की रात दिल्ली कैपिटल्स को WPL 2026 फाइनल में हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। आरसीबी की इस जीत पर विराट कोहली झूम उठे। कोहली आईपीएल की शुरुआत से ही आरसीबी का हिस्सा हैं। 17 साल ट्रॉफी का उन्होंने इंतजार किया था, ऐसे में वह इसकी कीमत बखूबी जानते हैं। कोहली ने स्मृति मंधाना की टीम को सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी है और उन्हें इस जीत का हकदार बताया है। बता दें, दिल्ली ने आरसीबी के सामने जीत के लिए 204 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को बेंगलुरु ने 6 विकेट और 2 गेंदें शेष रहते हासिल किया।

आरसीबी के दूसरी बार चैंपियन बनने पर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “फिर से चैंपियन। RCB का झंडा ऊंचा लहराते हुए और कुछ ऐसा जिस पर आप सभी गर्व कर सकते हैं। स्मृति मंधाना और पूरी टीम और मैनेजमेंट टीम को इस शानदार जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई। आप लोग इसके हकदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस पल का आनंद लें और हमारे शानदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के प्यार को महसूस करें।”

यह पहली बार है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के टाइटल एक ही फ्रेंचाइजी ने जीते हैं। आरसीबी की पुरुष टीम आईपीएल की गत विजेता है। वहीं वुमेंस टीम 2026 में चैंपियन बनी है।

वहीं आरसीबी की यह तीन साल में लगातार तीसरी ट्रॉफी है। 2024 में WPL, 2025 में IPL और अब 2026 में फिर उन्होंने WPL का खिताब जीता है।