विराट कोहली टॉप-5 में नहीं, बाबर आजम से आगे रोहित शर्मा; टी20 में 10000 रन बनाने वाले 22 खिलाड़ी
आंद्रे रसेल ने हाल ही में टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन का आंकड़ा पार कर लिया है। वह ऐसा करने वाले दुनिया के 22वें खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में दो भारतीयों के रूप में सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा का ही नाम है।
वेस्टइंडीज के धाकड़ हरफनमौला आंद्रे रसेल ने हाल ही में नेपाल प्रीमियर लीग के दौरान टी20 क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार किया। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के 22वें बल्लेबाज बने हैं। इस उपलब्धि को हासिल कर उन्होंने एक नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। वह टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन और 500 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। खैर बात करें, टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ियों की तो इस लिस्ट में सिर्फ दो ही भारतीय मौजूद हैं। यह दो भारतीय और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। दोनों भारतीय दिग्गज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से 2 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, वह अब इस फॉर्मेट में आईपीएल ही खेलते हुए नजर आते हैं।
जोस बटलर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
जोस बटलर के नाम टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वह दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 15000 से ज्यादा रन है। इस लिस्ट में नंबर-2 पर मौजूद वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड 15 हजार के इस जादुई आंकड़े से मात्र 1 रन दूर हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों कि इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, इंग्लैंड के ऐलेक्स हेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर मौजूद हैं।
विराट कोहली टॉप-5 से बाहर
विराट कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में नहीं हैं। किंग कोहली 14218 रनों के साथ लिस्ट में 6ठे पायदान पर हैं। उन्होंने यह रन 413 पारियों में 42.44 की शानदार औसत के साथ बनाए हैं। कोहली का औसत टॉप-10 में सबसे अधिक है। उनके नाम इस फॉर्मेट में 10 शतक भी दर्ज है। वहीं बात रोहित शर्मा की करें तो वह फिलहाल टॉप-10 में भी नहीं हैं। हिटमैन 12531 रनों के साथ लिस्ट में 12वें पायदान पर हैं।
टी20 क्रिकेट में 10000 रन बनाने वाले 22 बल्लेबाजों की लिस्ट
जोस बटलर- 15062
कीरोन पोलार्ड- 14999
एलेक्स हेल्स- 14581
क्रिस गेल- 14562
डेविड वॉर्नर- 14344
विराट कोहली- 14218
जेएम विंस- 14187
शोएब मलिक- 13571
क्विंटन डी कॉक- 13046
फाफ डु प्लेसिस- 12782
कॉलिन मुनरो- 12626
रोहित शर्मा- 12531
बाबर आजम- 12493
डेविड मिलर- 12435
निकोलस पूरन- 11520
जेसन रॉय- 11519
एरॉन फिंच- 11458
ग्लेन मैक्सवेल-11369
डेविड मलान- 11089
राइली रुसो- 10370
आंद्रे रसेल- 10077
रवि बोपारा- 10029
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें