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बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए आसान नहीं होने वाला है ये सीजन, इरफान पठान ने वजह बताई

Mar 18, 2026 09:31 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इरफान पठान का मानना है कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने की वजह से विराट कोहली के लिए आगामी सीजन में लय हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोहली अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए आसान नहीं होने वाला है ये सीजन, इरफान पठान ने वजह बताई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आगामी आईपीएल सीजन से पहले टीम से जुड़ गए हैं। विराट ने पिछले साल टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे और आईपीएल 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज थे। आईपीएल 2026 में भी टीम को उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हालांकि भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि विराट कोहली के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलने की वजह से लय को हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विराट कोहली ने पिछले सप्ताह ही आईपीएल के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी थी।

विराट कोहली ने पिछले साल आईपीएल के दौरान ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि फैंस को झटका देने के बावजूद उन्होंने 15 मैचों में आरसीबी के लिए 657 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने आठ अर्धशतक लगाए। इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''इस बार कोहली के लिए चीजें थोड़ा अलग होंगी। पहली बार वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आईपीएल खेलेंगे। वह सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और ये किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने रन बनाए हैं और उनका प्रदर्शन शानदार रहा है।''

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उन्होंने आगे कहा, ''जब भी वह ब्रेक के बाद आते हैं, वनडे क्रिकेट में उनके लिए मुश्किल नहीं हुई है। लेकिन टी20 में, जब आप आक्रामक भूमिका निभाते हैं और बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले बिना मैदान पर उतरते हैं, तो यह चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन उन्होंने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि वे इस सीजन में आगे कैसे बढ़ते हैं।"

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विराट कोहली ने वनडे में दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है और वनडे क्रिकेट में अक्टूबर 2025 के बाद से पिछली सात पारियों में तीन शतक लगाए हैं। पठान ने कहा, ''विराट कोहली और आरसीबी एक ऐसी पहचान हैं जो हमेशा साथ चलती है। उन्होंने RCB के साथ शुरुआत की और आज भी उसी टीम के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी हैं। उनकी कप्तानी का दौर भी उनके करियर का सुनहरा समय था, जहां कई शानदार परफॉर्मेंस आईं।''

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उन्होंने आगे कहा, ‘’जब उन्होंने पिछला सीजन (IPL 2025) जीता, तो उनका स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़ गया था। उन्होंने केवल पारी को संभालने का काम नहीं किया, बल्कि वे एक आक्रामक बल्लेबाज की भूमिका में नजर आए।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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