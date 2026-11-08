विराट कोहली न्यूजीलैंड में इतिहास रचने की दहलीज पर, तीसरे वनडे में 22 रन बनाते ही ऐसा करने वाले पहले प्लेयर होंगे
India vs New Zealand: विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में धमाकेदार पारी खेलने की फिराक में होंगे। वह हैमिल्टन में 22 रन बनाते ही एक उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच इन तीनों पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है। तीसरा वनडे मुकाबला मंगलवार (10) को हैमिल्टन के मैदान पर आयोजित होगा, जिसे जीतकर भारत अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगा। भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर एक बार फिर फैंस की नजरें होंगी। उन्होंने ऑकलैंड में पहले वनडे में 51 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि, 38 वर्षीय कोहली वेलिंगटन में दूसरे मैच में छाप छोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने यहां सात गेंदों का सामना करने के बाद सात रन जुटाए और विकेट गंवा दिया था। कोहली अब इसकी हैमिल्टन में भरपाई करना चाहेंगे।
ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बन सकते हैं कोहली
कोहली इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 हजार रन बनाने वाले पहले प्लेयर बन सकते हैं। उन्हें तीसरे वनडे में सिर्फ 22 रनों की जरूरत है। कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 56.51 के औसत से 1978 रन जुटाए। उन्होंने इस दौरान 7 शतक और 11 अर्धशतक जमाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर रिकी पोंटिंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज पोंटिंग ने 51 वनडे मैचों में 1971 रन बटोरे, जिसमें 45.83 का औसत रहा। तीसरे स्थान पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन ने न्यूजीलैंड के सामने 42 वनडे मैचों में 46.05 के औसत से 1750 रन बनाए।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर
1978 - विराट कोहली (भारत)
1971 - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
1750 - सचिन तेंदुलकर (भारत)
1568 - कुमार संगकारा (श्रीलंका)
1519 - सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसी परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों के लिए अधिक मदद और सफेद कूकाबूरा गेंद के सामान्य से अधिक उछाल के सामने स्टार बल्लेबाज भी असहज नजर आए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कोहली ने नियंत्रित और शानदार पारी खेलकर अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की अहमियत साबित की। तीन दिन बाद हालांकि वेलिंगटन में खेले गए दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी की चुनौती बिल्कुल अलग थी। तेज गेंदबाजों की मदद वाली पिच पर बल्लेबाजों से तकनीक, धैर्य और संयम की दरकार थी। न्यूजीलैंड में तीसरे वनडे पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को हैमिल्टन में बारिश हुई थी और सोमवार तथा मंगलवार को भी बारिश होने आसार है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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