विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड, चाहिए सिर्फ 94 रन

संक्षेप: विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सचिन ने सर्वाधिक 1750 रन बनाए हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार (11 जनवरी) से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। आगामी सीरीज के लिए दोनों टीमें वडोदरा पहुंच गईं है और भारतीय टीम ने तैयारी भी शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भारत के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। इस सीरीज के दौरान विराट कोहली के पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। विराट कोहली शानदार फॉर्म में है और अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दो शतक भी लगाए थे। पिछले महीने विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन किया था और दो मैच में 131 और 77 रन की पारी खेली थी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम है। भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे मैचों में 1750 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। विराट की फॉर्म को देखते हुए सचिन का ये रिकॉर्ड अब खतरे में हैं। वहीं विराट कोहली ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में 31 मैचों में 1657 रन बनाए हैं। विराट कोहली का सचिन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 94 रन चाहिए। अगर वह तीन मैचों के दौरान ऐसा करने में सफल होते हैं तो वह ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन रॉस टेलर के नाम है। उन्होंने 35 मैचों में 1385 रन बनाए हैं। केन विलियमसन ने 31 मैचों में 1239 रन बनाए हैं।