विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड, चाहिए सिर्फ 94 रन

संक्षेप:

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सचिन ने सर्वाधिक 1750 रन बनाए हैं।

Jan 08, 2026 08:34 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार (11 जनवरी) से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। आगामी सीरीज के लिए दोनों टीमें वडोदरा पहुंच गईं है और भारतीय टीम ने तैयारी भी शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भारत के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। इस सीरीज के दौरान विराट कोहली के पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। विराट कोहली शानदार फॉर्म में है और अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दो शतक भी लगाए थे। पिछले महीने विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन किया था और दो मैच में 131 और 77 रन की पारी खेली थी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम है। भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे मैचों में 1750 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। विराट की फॉर्म को देखते हुए सचिन का ये रिकॉर्ड अब खतरे में हैं। वहीं विराट कोहली ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में 31 मैचों में 1657 रन बनाए हैं। विराट कोहली का सचिन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 94 रन चाहिए। अगर वह तीन मैचों के दौरान ऐसा करने में सफल होते हैं तो वह ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन रॉस टेलर के नाम है। उन्होंने 35 मैचों में 1385 रन बनाए हैं। केन विलियमसन ने 31 मैचों में 1239 रन बनाए हैं।

सचिन-विराट का प्रदर्शन (एआई से तैयार इन्फोग्राफ)
भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली फिलहाल अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। साल 2025 उनके लिए बेहद शानदार रहा और अब 2026 की शुरुआत में भी वे जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले साल विराट ने 13 वनडे पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा, जबकि अगले दो मैच में 14 और 18 जनवरी को क्रमश: राजकोट और इंदौर में होंगे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
