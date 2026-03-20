विराट कोहली ने दगाबाजी नहीं की, सबकुछ ऑफर हुआ होगा; पूर्व भारतीय क्रिकेटर कह गया बड़ी बात
विराट कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हैं। वह आईपीएल की शुरुआत से आरसीबी का हिस्सा हैं। मोहम्मद कैफ ने कोहली की आरसीबी के प्रति वफादारी की तारीफ की है।
आईपीएल 2026 का 28 मार्च से आगाज होने जा रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (आरसीबी) से भिड़ंत होगी। रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने 2025 में आईपीएल का खिताबी सूखा समाप्त किया था। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 2008 में आईपीएल की शुरुआत से आरसीबी का हिस्सा हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक फ्रेंचाइजी की ओर से सभी सीजन में खेलने वाले इकलौते प्लेयर हैं। 37 वर्षीय कोहली की आरसीबी के प्रति वफादारी के मोहम्मद कैफ कायल हैं। उन्होंने कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि स्टार बल्लेबाज को ना जाने कितने ऑफर मिले होंगे पर उन्होंने आरसीबी का साथ नहीं छोड़ा।
कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''विराट कोहली ने 17 साल ट्रॉफी का इंतजार किया। वह एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे। गजब की लॉयल्टी है। बहुत लोगों ने उनपर पैसे न्यौछावर किए होंगे। बहुतों ने फोन किए होंगे कि आरसीबी छोड़ा और हमारे साथ आ जाओ। हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, कप्तानी भी करो। सबकुछ ऑफर हुआ होगा मगर कोहली ने आरसीबी से दगाबाजी नहीं की। उन्हें 17 साल ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन बंदा एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेला। आपको वो पल याद होगा, जब 2025 फाइनल में आखिरी विकेट गिरता है तो आरसीबी के सारे प्लेयर कोहली की तरफ भागे। जिंदगी में इस पल के लिए कोहली को 17 साल इंतजार करना पड़ा।''
कोहली 2008 से आरसीबी के स्तंभ रहे हैं और एक ही टीम के लिए 9,000 से अधिक रन (आठ शतकों सहित) बनाकर आईपीएल के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनका सबसे शानदार प्रदर्शन 2016 में रहा, जब उन्होंने एक ही सत्र में 973 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कई साल आरसीबी की कमान संभाली। उन्होंने आईपीएल 2022 से पहले कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। आरसीबी के के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने हाल ही में कोहली के 18 वर्षों से टीम के साथ बने रहने के अविश्वसनीय रिकॉर्ड पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि इस सुपरस्टार ने अपनी युवावस्था और करियर का सर्वश्रेष्ठ समय इस आईपीएल फ्रेंचाइजी को समर्पित किया।
बोबाट ने 'आरसीबी पॉडकास्ट' में कहा, ''विराट कोहली हमेशा इस टीम के 'आइकन' और नायक रहेंगे। यह कभी नहीं बदलेगा और वह इसके हकदार हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अविश्वसनीय है। मुझे याद है पिछले सत्र मैं एक समय उनके आंकड़े देख रहा था जब वह करीब 9,000 रन तक पहुच गए थे और वो भी 18 साल तक सिर्फ एक ही टीम की जर्सी पहनकर। यानी हर सत्र लगभग 500 रन। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। सात साल तक कुछ खिलाड़ी 500 रन के एक सत्र से खुश हो जाते हैं। वह 18 साल तक हर सत्र औसतन 500 रन बनाते रहे हैं। यह सच में हैरान कर देने वाला है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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