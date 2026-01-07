विराट कोहली एयरपोर्ट से निकलते ही फैंस से घिरे, सिक्योरिटी के पसीने छूटे; देखिए

Cricket Logo
न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को विराट कोहली वडोदरा पहुंचे, एयरपोर्ट पर कोहली को देखते ही प्रशंसकों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि कोहली को अपनी गाड़ी तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

Jan 07, 2026 05:11 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बुधवार को वडोदरा पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। कोहली के एयरपोर्ट से निकलने के दौरान प्रशंसकों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। वह इस दौरान काफी सहमे नजर आए और धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकले। प्रशंसकों ने उनका नाम पुकारते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिससे वहां अफरातफरी का माहौल बन गया। विराट कोहली और भारतीय टीम के अन्य सदस्य न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए 7 जनवरी 2026 को वडोदरा पहुंचे।

एयरपोर्ट पर विराट को देखने के लिए प्रशंसकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। विराट का एयरपोर्ट से निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विराट कोहली के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कोहली-कोहली के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। फैंस उनके साथ सेल्फी लेने और उनकी एक झलक पाने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़कर करीब पहुंच गए, जिसके कारण सुरक्षाकर्मियों को उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी तक ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशंसक कोहली के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए उतावले हो गए, लेकिन कोहली ने मुस्कुराते हुए कुछ प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाई।

विराट कोहली पिछले कुछ महीने से शानदार फॉर्म में हैं। हाल ही में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेला था, जहां उन्होंने दिल्ली के लिए दो मैचों में 131 और 77 रनों की पारियां खेलीं। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज में भी वे प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कोहली का रिकॉर्ड बेहद शानदार है, और फैंस उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद कर रहे हैं।

विराट कोहली की मुंबई एयरपोर्ट की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वह काले रंग का एक कार्डिगन (स्वेटर) पहने थे, जिसके बाईं ओर लाल रंग का दिल और उसके नीचे अंग्रेजी का 'A' अक्षर बना हुआ था। जिसे फैंस उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा से जोड़ रहे हैं।

