Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli missed out on a century but still made history Highest batting average in List A cricket Beat Michael Bevan
शतक से चूके विराट कोहली, मगर फिर भी रच गए इतिहास; जानें अब कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम

शतक से चूके विराट कोहली, मगर फिर भी रच गए इतिहास; जानें अब कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम

संक्षेप:

विराट कोहली ने शतक से चूकने के बावजूद इतिहास रच दिया। वह अब लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल बेवन को पछाड़ा है।

Dec 26, 2025 11:15 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली के लिए विजय हजारे टूर्नामेंट क्या घट रहा है। पहले मैच में 131 रनों की शतकीय पारी खेलने वाले किंग कोहली ने गुजरात के खिलाफ दूसरे मुकाबले में भी तूफानी अंदाज में 77 रन बनाए, हालांकि वह अपने लगातार दूसरे शतक से चूक गए। कोहली ने शतक से चूकने के बावजूद इतिहास रच दिया। वह अब लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल बेवन को पछाड़ा है। गुजरात के खिलाफ 77 रनों की इस पारी के बाद विराट कोहली का लिस्ट ए में औसत 57.87 का हो गया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

यह रिकॉर्ड विराट कोहली से पहले ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन के नाम था। इस दिग्गज बल्लेबाज ने अपने लिस्ट ए करियर में 15103 रन 57.86 के औसत के साथ बनाए थे। विराट कोहली उनसे बस 0.01 की औसत के साथ आगे हैं।

टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में चेतेश्वर पुजारा 57.01 की औसत के साथ और ऋतुराज गायकवाड़ 56.68 की औसत के साथ मौजूद हैं।

विराट कोहली की अगर गुजरात के खिलाफ पारी की बात करें तो, उन्होंने महज 29 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़ा। वहीं 61 गेंदों पर 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 77 रनों की पारी खेली। कोहली को दूसरे छोर से लंबा साथ नहीं मिल रहा था, जिस वजह से रनों की गति बढ़ाने के प्रयास में वह स्टंप आउट हो गए।

खबर लिखे जाने तक दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 150 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं, जिसमें से 77 रन तो अकेले विराट कोहली के ही है। पहले राउंड में जिस तरह टीमों ने बड़े-बड़े स्कोर का पीछा किया था उसको देखकर अगर अंदाजा लगाया जाए तो दिल्ली को जीत के लिए कम से कम 300 रन बोर्ड पर लगाने होंगे।

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy
