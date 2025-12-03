Cricket Logo
विराट कोहली ने सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, अलग-अलग स्टेडियम में जड़ चुके हैं इतने शतक

संक्षेप:

रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम कोहली के वनडे करियर का 34वां ऐसा मैदान बन गया है, जहां उन्होंने शतक जमाया है। इसके साथ ही उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

Wed, 3 Dec 2025 07:16 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में शतकीय पारी खेली। कोहली ने दूसरे वनडे में लगातार दूसरा शतक और कुल 84वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया जिससे साबित होता है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं, भले ही वह खेल के एक ही प्रारूप में खेलते हों। विराट कोहली ने शतकीय पारी की मदद से महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

दक्षिण अफ्रीका के भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिए जाने के बाद कोहली ने 93 गेंद में 102 रन बनाए और ऋतुराज गायकवाड़ (83 गेंद में 105 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की। गायकवाड़ ने इस प्रारूप में अपना पहला शतक बनाया। अलग-अलग वेन्यू पर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने 34 बार अलग-अलग स्टेडियम में शतक जड़े थे। हालांकि बुधवार को विराट कोहली ने रायपुर में शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। विराट कोहली सचिन का ये रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। सचिन और कोहली ने अलग-अलग वेन्यू पर 34-34 शतक लगाए हैं। वहीं रोहित शर्मा ने 26 और एबी डिविलियर्स ने 21 शतक जड़े हैं।

सैंतीस साल के विराट कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने रांची में श्रृंखला के पहले मैच में 120 गेंद में 135 रन बनाए थे। कोहली ने अपनी पारी के दौरान सात चौके और दो छक्के लगाए और वह अपना 53वां वनडे शतक बनाने के दौरान शानदार फॉर्म में दिखे जिससे शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दर्शक खुशी से झूम उठे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कोहली एक बार फिर जल्दी आए और दक्षिण अफ् गेंदबाजों पर ऐसे हावी हो गए जो सिर्फ वही कर सकते हैं।

कोहली के नाम चार अलग-अलग टीमों के खिलाफ सात या उससे ज्यादा वनडे शतक हैं। 10 श्रीलंका के खिलाफ, 9 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 8 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अब 7 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इस एलीट जगह में उनके साथ सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
