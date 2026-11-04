विराट कोहली ने 80वां अर्धशतक जड़कर बनाए 7 कीर्तिमान, फिर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
Virat Kohli 80th ODI Fifty Records: विराट कोहली ने भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने अनेक रिकॉर्ड बनाए। कोहली ने सचिन तेंदुलकर के दो और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े।
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में विजयी आगाज किया है। भारत ने बुधवार को ऑकलैंड में बारिश से प्रभावित पहले वनडे में 5 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने विराट कोहली की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर 143 रनों का डीएलएस टारगेट 22.4 ओवर में चेज किया। कोहली ने 51 गेंदों में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 74 रन बनाए। यह उनके वनडे करियर का 80वां अर्धशतक है। कोहली ने ऑकलैंड में अर्धशतक जड़कर रिकॉर्ड की झड़ी लगाई। चलिए, आपको उनके सात दमदार रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।
फिर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
37 वर्षीय कोहली ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के दो और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वह वनडे क्रिकेट में चेज के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। कोहली के खाते में 8741 रन हो गए हैं। सचिन ने ODI चेज में 8720 रन जुटाए। कोहली ने सचिन का SENA देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने का कीर्तिमान भी ध्वस्त कर दिया। उन्होंने 134वीं बार ऐसा किया। सचिन ने 133 मर्तबा 50 प्लस स्कोर बनाए। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को SENA देश कहा जाता है। कोहली वनडे मैचों में जीत में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। वह 94 बार यह कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (94) की बराबरी की। कोहली वनडे में नंबर-3 पोजीशन पर 13 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं।
कोहली ने इस मामले में सहवाग को पछाड़ा
कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार पचास प्लस स्कोर बनाने वाले प्लेयर हैं। कोहली, पोंटिंग, पाकिस्तान के बाबर आजम ने 27 बार ऐसा किया। इंग्लैंड के जो रूट ने 26 मर्तबा न्यूजीलैंड के सामने पचास प्लास पारियां खेली हैं। कोहली वनडे में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 1971 रन बना चुके हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में कीवी टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पोंटिंग (1971) की बराबरी कर ली है। वहीं, कोहली ने न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ दिया है। वह 670 रनों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सहवाग ने 598 रन जुटाए। सचिन इस लिस्ट में (821 रन) शीर्ष पर काबिज हैं।
विराट कोहली ने ऑकलैंड वनडे में ये 7 रिकॉर्ड बनाए
1. ODI चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर (8741)
2. SENA देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर (134 बार)
3. ODI जीत में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर (94 बार)
4. इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (27 बार)
5. ODI में न्यूजीलैंड के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा रन (1971)
6. न्यूजीलैंड में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले प्लेयर (670)
7. वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पोजीशन पर 13 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज (13062)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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