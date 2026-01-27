2020 से शतक जड़ने में रूट का एकछत्र राज, टॉप-5 में कोहली का नामोनिशान नहीं, गिल दूसरे स्थान पर

संक्षेप: 2020 का दशक जो रूट के लिए कमाल का रहा है और उनका ही जलवा देखने को मिला है। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन जैसे बड़े बल्लेबाजों के होते हुए भी जो रूट ने पिछले 5-6 सालों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक छत्र राज स्थापित किया है। वे वनडे और टेस्ट में शानदार खेल का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं।

इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में जो रूट ने शतकीय पारी खेली। उन्होंने 108 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 111 रन बनाए। जो रूट ने इस शतक के साथ अपना 61वां अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया। यह उनका वनडे करियर का 20वां शतक था। 2020 का दशक जो रूट के लिए कमाल का रहा है और उनका ही जलवा देखने को मिला है। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन जैसे बड़े बल्लेबाजों के होते हुए भी जो रूट ने पिछले 5-6 सालों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक छत्र राज स्थापित किया है। वे वनडे और टेस्ट में शानदार खेल का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। टी-20 क्रिकेट में भी जब भी मौका मिलता है जो रूट का जलवा देखने को मिलता है। 2020 के दशक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में इंग्लैंड के जो रूट का दबदबा निर्विवाद रहा है, जहा उन्होंने अब तक सर्वाधिक 28 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े हैं।

जो रूट की बादशाहत और शतकों का अंबार भले ही विराट कोहली को रन मशीन कहा जाता हो, लेकिन वास्तव में साल 2020 से 2026 के बीच जो रूट एक 'रन मशीन' के रूप में उभरे हैं। उन्होंने इस कालखंड में खेले गए 120 मैचों की 177 पारियों में 51.90 की शानदार औसत से कुल 8305 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 28 शतकों के साथ-साथ 33 अर्धशतक भी जड़े हैं। रूट की इस असाधारण सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे इस सूची में दूसरे स्थान पर काबिज बल्लेबाज से 9 शतक आगे हैं। श्रीलंका के खिलाफ उनके हालिया नाबाद शतक (111*) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे वर्तमान में दुनिया के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज हैं।

भारत के चमकते सितारे के रूप में शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के लिए यह दशक अब तक शुभमन गिल के नाम रहा है। उन्होंने 2020 से 2026 के बीच 168 पारियों में 19 शतक लगाकर इस दशक में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। गिल ने इस दौरान 44.92 की औसत से 6649 रन बनाए हैं, जिसमें उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा है। उनके बाद पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम आता है, जिन्होंने 223 पारियों में 17 शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड (16 शतक) और स्टीव स्मिथ (15 शतक) भी शीर्ष-5 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं, जो इस दशक में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की मजबूती को दर्शाता है।

फेहरिस्त में कोहली भी लेकिन ग्राफ काफी गिरा इस दशक की सबसे चौंकाने वाली बात विराट कोहली का शीर्ष-5 की सूची से बाहर होना है। कोहली ने 2020 से 2026 के बीच 182 पारियों में 15 शतक जड़े हैं। हालांकि उनके शतकों की संख्या स्टीव स्मिथ के बराबर है, लेकिन स्मिथ ने उनसे कम पारियां (167) खेली हैं, जिस कारण कोहली तकनीकी रूप से सूची में नीचे खिसक गए हैं। कोहली ने इस अवधि में 42.31 की औसत से 6771 रन बनाए हैं और 45 अर्धशतक भी लगाए हैं, लेकिन जो रूट की तुलना में वे 13 शतक पीछे रह गए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि 2020 के दशक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शीर्ष स्तर पर वर्चस्व की जंग काफी बदल गई है।

सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले टॉप-10 खिलाड़ी (2020-2026) • 1. जो रूट (इंग्लैंड): इन्होंने इस अवधि में 120 मैचों की 177 पारियों में सर्वाधिक 28 शतक जड़े हैं। रूट ने 51.90 की औसत से 8305 रन बनाए हैं।

• 2. शुभमन गिल (भारत): गिल ने 168 पारियों में कुल 19 शतक लगाए हैं और वे इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

• 3. बाबर आजम (पाकिस्तान): इन्होंने 223 पारियों में कुल 17 शतक दर्ज किए हैं।

• 4. ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया): हेड ने मात्र 151 पारियों में 16 शतक जड़कर चौथा स्थान हासिल किया है।

• 5. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया): स्मिथ ने 167 पारियों में 15 शतक लगाए हैं।

• 6. विराट कोहली (भारत): कोहली ने 182 पारियों में 15 शतक जड़े हैं; स्मिथ की तुलना में अधिक पारियां खेलने के कारण वे छठे स्थान पर हैं।

• 7. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड): विलियमसन ने इस कालखंड में 115 पारियों में 14 शतक लगाए हैं।

• 8. शाई होप (वेस्टइंडीज): इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दौरान 14 शतक लगाए हैं। हालांकि, 151 पारियां ली हैं।

• 9. डैरिल मिचेल (न्यूजीलैंड): इन्होंने इस कालखंड में 14 शतक पूरे किए हैं। इसके लिए 182 पारियां ली हैं।