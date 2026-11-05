वनडे के किंग हैं विराट कोहली, 9 देशों में बैटिंग औसत 50 के पार; फिर भी है ये कसक
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 74 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के दम पर उनका न्यूजीलैंड में बैटिंग औसत 50 के पार पहुंच गया है। अब सिर्फ एक देश ऐसा है जहां उनका बैटिंग औसत 50 से कम का है।
विराट कोहली को यूं ही वनडे का किंग नहीं कहा जाता, उन्होंने यह औदा कमाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में जहां कोई बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, वहां विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक जड़ा और 74 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इस पारी के दम पर विराट कोहली का न्यूजीलैंड में वनडे में बैटिंग औसत 50 के पार पहुंच गया है। SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वह 50 पार की बैटिंग औसत रखने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। यही नहीं विराट कोहली अपने वनडे करियर में जिस देश में खेले हैं, वहां उन्होंने धमाल मचाया है। सिर्फ एक देश को छोड़कर उनका बैटिंग औसत हर देश में 50 के पार है।
सिर्फ एक देश जहां कोहली का ODI बैटिंग औसत 50 का नहीं
किंग कोहली ने अपने करियर में कुल 10 देशों में वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे बड़े देश शामिल हैं। इस फॉर्मेट में घर पर तो उनका औसत लाजवाब है, मगर बाहर जाकर भी उन्होंने वनडे में धाक जमाई है। कोहली का भारत में वनडे औसत 62.81 का रहा है, जबकि अन्य बड़े देशों में भी उनका औसत 50 से अधिक का रहा है। कोहली ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा 76.38 की औसत से रन साउथ अफ्रीका में बनाए हैं। मगर उनकी इस लिस्ट में एक देश ऐसा है जहां औसत 50 से कम है।
यह देश श्रीलंका है। जी हां, सही पढ़ा। श्रीलंका में विराट कोहली का बैटिंग औसत 45.25 का रहा है। श्रीलंका में खेले 31 मैचों में विराट कोहली के बल्ले से 1086 रन निकले, जिसमें 5 शतक शामिल है।
भारत को इस साल के अंत में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, जो टीम इंडिया ही होस्ट कर रही है। ऐसे में डर है कि कोहली को जिंदगीभर इसका मलाल ना रह जाए।
2027 वर्ल्ड कप से पहले भारत को काफी वनडे क्रिकेट खेलना है। उम्मीद है अगले FTP में बीसीसीआई एक श्रीलंका का दौरा भी डालेगा। अगर कोहली को 3 मैच भी श्रीलंका में खेलने को मिल जाते हैं तो शायद वह इस कसक को भी मिटा दें।
विराट कोहली का सभी 10 देशों में बैटिंग औसत
दक्षिण अफ्रीका- 76.38
बांग्लादेश- 73.13
भारत- 62.81
जिम्बाब्वे- 60.83
वेस्ट इंडीज- 58.92
UAE- 54.50
न्यूज़ीलैंड- 51.53
इंगलैंड- 51.48
ऑस्ट्रेलिया- 50.03
श्रीलंका- 45.25
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें