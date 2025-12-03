वनडे में बैक टु बैक शतकों के शहंशाह हैं विराट कोहली, आस-पास भी नहीं है कोई

संक्षेप: रांची के बाद अब रायपुर में भी विराट कोहली ने शतक जड़ा है। बैक टु बैक सेंचुरी। वनडे में सबसे ज्यादा बार बैक टु बैक सेंचुरी की बात होगी तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज किंग कोहली के आसपास तक नहीं है। उनके और रुतुराज गायकवाड़ के शतकों की बदौलत रायपुर में भारत ने 358 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है।

जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भी शानदार शतक जड़ा। इससे पहले रांची में खेले गए पहले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी जड़कर किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 51 शतकों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। रायपुर में बुधवार को भी किंग कोहली अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखे। उन्होंने छक्के के साथ खाता खोला और 93 गेंदों में 102 रन की पारी खेली। वनडे में सबसे ज्यादा बार बैक टु बैक सेंचुरी की बात होगी तो किंग कोहली के आसपास भी कोई दूसरा बैटर नहीं है। दूसरे वनडे में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है।

रायपुर में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। रांची में शानदार अर्धशतक जड़ने वाले हिटमैन थोड़े बदकिस्मत रहे और बर्गर की गेंद उनके बल्ले को हल्की सी छूती हुई विकेटकीपर क्विंटन डि कॉक के हाथों में समा गई। आउट होने से ठीक पहले उन्होंने लगातार 3 दनदनाते चौके जड़े थे। यशस्वी जायसवाल भी 22 रन ही बना सके।

उसके बाद किंग कोहली और रुतुराज गायकवाड़ ने तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की जबरदस्त साझेदारी की। गायकवाड़ 105 रन बनाकर आउट हुए। ये उनका पहला ओडीआई शतक था। विराट कोहली ने करियर का 53वां ओडीआई शतक जड़ा। हालांकि सेंचुरी के बाद देर तक रुक नहीं पाए और एंगिडी की गेंद पर मारक्रम को कैच थमा बैठे। उनके आउट होने के बाद कप्तान केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 43 गेंदों में 66 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी इस धांसू कप्तानी पारी की बदौलत भारत 350 रन के आंकड़े को पार कर गया। रांची में भारत ने 349 रन बनाए थे।

विराट कोहली ने अपने ओडीआई करियर में 11वीं बार बैक टु बैक सेंचुरी जड़ा है। इस मामले में दुनिया का कोई दूसरा क्रिकेटर उनके आसपास नहीं है। दूसरे नंबर पर उनके अजीज दोस्त और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स हैं जिन्होंने 6 बार ये कारनामा किया।

ODI में सबसे ज्यादा बार बैक टु बैक शतक विराट कोहली- 11 बार

एबी डिविलियर्स- 6 बार

रोहित शर्मा- 4 बार

बाबर आजम- 4 बार

डेविड वॉर्नर- 4 बार