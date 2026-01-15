Cricket Logo
विराट कोहली से ODI रैंकिंग में छिनेगा नंबर-1 का ताज, रोहित शर्मा नहीं...इस खिलाड़ी ने ठोकी दावेदारी

न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में मैच जिताऊ शतक जड़ा। इस शतक के दम पर उन्होंने आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 के पायदान के लिए दावेदारी पेश की है। फिलहाल विराट कोहली टॉप पर हैं।

Jan 15, 2026 11:20 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बुधवार, 14 जनवरी को रिलीज हुई आईसीसी की ताजा रैकिंग में विराट कोहली एक बार फिर वनडे के नंबर-1 बल्लेबाज बने थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 93 रनों की शानदार पारी खेल यह ताज हासिल किया था। मगर 24 घंटों के अंदर ही न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने उनसे यह ताज छीनने की दावेदारी पेश कर दी है। दरअसल, आईसीसी रैंकिंग में कोहली के साथ मिशेल ने भी एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ाया था। यह दोनों बल्लेबाज रोहित शर्मा को पछाड़ टॉप-2 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे थे। मिशेल ने पहले वनडे में भारत के खिलाफ 84 रनों की शानदार पारी खेली थी।

आईसीसी वनडे रैकिंग में विराट कोहली 785 रेटिंग्स के साथ पहले तो डेरिल मिशेल 784 के साथ दूसरे पायदान पर हैं। वहीं रोहित शर्मा 775 रेटिंग्स के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं।

अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में 131 रनों की नाबाद पारी खेली है, जिसके दम पर कीवी टीम भारत को 7 विकेट से धूल चटाने में कामयाब रही। मिशेल इस पारी के दम पर अगले हफ्ते जारी होने वाली ताजा रैंकिंग में विराट कोहली नंबर-1 का ताज छीन सकते हैं।

हालांकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे रविवार, 18 जनवरी को खेला जाना है। अगर इस मैच में विराट कोहली डेरिल मिशेल से बेहतर परफॉर्म करते हैं तो इसका असर भी रैंकिंग पर पड़ेगा।

रोहित शर्मा और शुभमन गिल के पास भी मौका

पहले दो मैचों में साधारण प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा के पास तीसरे वनडे में बड़ी पारी खेलने का आखिरी मौका होगा। अगर रोहित तीसरे वनडे में भारत की जीत के हीरो बनते हैं तो उन्हें भी रैंकिंग में फायदा हो सकता है।

कोहली और रोहित के अलावा टॉप-5 में तीसरे भारतीय कप्तान शुभमन गिल हैं। गिल 725 की रेटिंग्स के साथ पांचवें पायदान पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में गिल ने 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी, इसका असर उनकी रैंकिंग पर पड़ेगा। अगर गिल तीसरे वनडे में भी कुछ कमाल करने में कामयाब रहते हैं तो वह टॉप-4 या टॉप-3 में अपनी जगह बना सकते हैं।

बता दें, अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 764 की रेटिंग्स के साथ चौथे नंबर पर हैं।

केएल राहुल टॉप-10 में बना सकते हैं जगह

श्रेयस अय्यर आईसीसी वनडे रैंकिंग में 10वें तो केएल राहुल 11वें पायदान पर हैं। राहुल ने दूसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा, हालांकि उनके इस शतक पर पानी फिर गया। इसके बावजूद उन्हें रैंकिंग में फायदा मिल सकता है और वह टॉप-10 बल्लेबाजों में अपनी जगह बना सकते हैं। अय्यर को टॉप-10 में बने रहने के लिए तीसरे वनडे में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं।
