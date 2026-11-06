बिना गेंद फेंके विराट कोहली को मिल गई थी सफलता, जानिए कैसे हुआ था ये अद्भुत करिश्मा?
विराट कोहली ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने करियर में बनाया है, जिसकी बराबरी तो की जा सकती है, मगर उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हैरानी की बात ये है कि वे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड गेंदबाजी में बनाया है।
भारत के महान क्रिकेटर विराट कोहली वैसे तो बल्लेबाजी के लिए फेमस हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड उन्होंने गेंदबाज के तौर पर भी बनाया है। ये ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सिर्फ इस रिकॉर्ड की बराबरी की जा सकती है। ये रिकॉर्ड है, बिना गेंद फेंके इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट चटकाना। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि गेंद फेंकी नहीं और विकेट मिल गया? ऐसा होता है और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं।
दरअसल, अपने करियर की शुरुआत में अक्सर विराट कोहली थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे। उसी दौरान एक रिकॉर्ड उन्होंने गेंदबाज के तौर पर बनाया। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन को विराट ने अपना शिकार बनाया था और वह गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में काउंट ही नहीं हुई, क्योंकि गेंद लीगल थी ही नहीं। वह वाइड बॉल पर स्टंप आउट हुए थे। इस तरह बिना गेंद फेंके उन्हें सफलता मिल गई थी। 31 अगस्त 2011 को ये मैच इंग्लैंड के मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था।
कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला ओवर केविन पीटरसन के सामने फेंकने का साहस किया था। उन्होंने बड़े ही अजीब से बॉलिंग एक्शन से तेजी से गेंद डाली, लेकिन गेंद वाइड चली गई, जिसे पीटरसन मिस कर गए। उधर, विकेट के पीछे खड़े एमएस धोनी ने तेजी से स्टंपिंग की और थर्ड अंपायर ने पाया कि वे क्रीज से बाहर थे। ऐसे में उन्हें आउट दे दिया गया। हालांकि, गेंद वाइड थी, लेकिन आउट होने का रिकॉर्ड कायम रहा और इस तरह पीटरसन कोहली का पहला T20I विकेट बने। इस विकेट से जुड़ा एक और दिलचस्प आंकड़ा यह था कि जब दिल्ली में जन्मे विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना लीगल बॉल फेंके विकेट लेने वाले पहले बॉलर बने।
विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 9 विकेट निकाले हैं। 5 विकेट उन्हें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिले हैं, जबकि 4 सफलताएं उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में निकाली हैं। हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में उन्हें कभी विकेट नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जरूर उनके नाम 3 विकेट हैं। टी20 क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर उनके नाम 8 विकेट दर्ज हैं। विराट कोहली ने आखिरी बार 2022 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी की थी। 2024 में उन्होंने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। टीम इंडिया के टी20 विश्व कप चैंपियन बनने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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