विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रचने से 1 रन दूर, दूसरे वनडे में टूटेगा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड
विराट कोहली न्यूजीलैंड में एक और इतिहास रचने से 1 रन दूर है। इस बार वह रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 74 रनों की मैच जिताऊ पारी खेल उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए।
ारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंग्टन में शनिवार, 7 नवंबर को खेला जाना है। इस मैच में किंग विराट कोहली की नजरें एक और रिकॉर्ड पर होगी। ऑकलैंड में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली ने 74 रनों की शानदार पारी खेली। जहां कोई बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, वहीं कोहली ने शानदार फिफ्टी लगाी। अपनी इस पारी में उन्होंने 51 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। कोहली ने इस दौरान कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, मगर वह मात्र 1 रन से पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। यह कसर वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पूरी करना चाहेंगे।
विराट कोहली इतिहास रचने से 1 रन दूर
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में जो 74 रनों की पारी खेली, उसके दम पर वह कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बारबरी की है। दोनों दिग्गजों के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ अब सबसे अधिक 1971 रन बनाने का रिकॉर्ड है। विराट कोहली वेलिंग्टन में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में एक रन बनाते ही इस लिस्ट में पोंटिंग से आगे निकल जाएंगे और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे।
सचिन तेंदुलकर जिनके नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, वह लिस्ट में 1750 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगाकारा और साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस भी मौजूद हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन
1971 विराट कोहली
1971 रिकी पोंटिंग
1750 सचिन तेंदुलकर
1568 कुमार संगकारा
1519 सनथ जयसूर्या
1449 जैक कैलिस
कोहली के निशाने पर पोंटिंग का एक और रिकॉर्ड
विराट कोहली वनडे क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। यहां भी किंग कोहली के साथ पहले पायदान पर रिकी पोंटिंग मौजूद हैं। दोनों दिग्गजों के नाम वनडे में टीम की जीत में 94 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। कोहली अगर दूसरे वनडे में एक और 50 लगाते हैं और भारत वह मैच जीतता है तो विराट इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लेंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें