वनडे में टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन, रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर विराट कोहली

संक्षेप: विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अभी तक कुल 14673 रन बनाए हैं, जिसमें से 10691 रन टीम की जीत में आए हैं। कोहली अगर तीसरे वनडे में कम से कम 36 रन बनाते हैं और टीम इंडिया यह मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेंगे तो उनके सामने एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। यह रिकॉर्ड है वनडे में टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने का। विराट कोहली ने पहले वनडे में 93 रनों की शानदार पारी खेल, भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि दूसरे वनडे में ना तो विराट कोहली का बल्ला चला और ना ही टीम इंडिया को जीत मिली। न्यूजीलैंड ने दूसरा वनडे 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। अब होलकर स्टेडियम में विराट कोहली की नजरें एक बार फिर भारत के लिए मैच जिताऊ पारी खेलने पर होगी।

वनडे क्रिकेट के इतिहास में अगर टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की करी जाए तो विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं। उनकी नजरें अब रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने पर है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत में 10726 रन नाए थे।

किंग कोहली और पोंटिंग के बीच अब मात्र 35 रनों का ही अंतर रह गया है। ऐसे में आज विराट कोहली उन्हें पछाड़ टॉप-2 में अपनी जगह बनाना चाहेंगे।

वनडे क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने भारत की जीत में 50 ओवर फॉर्मेट में 11157 रन बनाए थे।

वनडे में टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज- सचिन तेंदुलकर- 11157

रिकी पोटिंग- 10726

विराट कोहली- 10691

सनथ जयसूर्या- 8873

कुमार संगाकारा- 8301