विराट कोहली किसी एक छवि में नहीं बंधे हैं… सुनील गावस्कर ने बताया उनकी महानता का राज

संक्षेप: महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कोहली की महानता इसलिए है कि वह किसी एक छवि में कैद होकर नहीं रहे। किंग कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में 124 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि उनकी ये पारी भारत को हार से नहीं बचा सकी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में विराट कोहली ने इंदौर में शानदार शतकीय पारी खेली। एक तरफ से विकेट गिरते रहे लेकिन किंग कोहली एक छोर संभालकर लगातार स्कोरबोर्ड को आगे चलाते रहे। हालांकि 108 गेंदों में 124 रन की तेजतर्रार पारी भी भारत को इस निर्णायक मुकाबले में हार से नहीं बचा पाई। इस बीच महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कोहली की महानता इसलिए है कि वह किसी एक छवि में कैद होकर नहीं रहे।

दबाव की ऐसी स्थितियों में विराट कोहली कई बार भारत को मुश्किल या कभी-कभी असंभव सी दिखने वाली जीत दिला चुके हैं। उन्हें चेज मास्टर यूं ही नहीं कहा जाता। हालांकि रविवार को ऐसा नहीं हो पाया। जब तक हर्षित राणा का साथ मिला, कोहली बिना जोखिम के खेलते रहे लेकिन राणा के आउट होने के बाद स्थितियां बदल गईं। कोहली अपने पास स्ट्राइक रखने के लिए सिंगल लेने से कतराने लगे। आखिरकार जब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव काफी बढ़ गया तब उन्होंने एक जोखिमभरा शॉट खेला। डेरिल मिचेल ने कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत किया और उसी के साथ भारत की जीत की उम्मीदें भी धराशायी हो गईं।

विराट कोहली को लेकर सुनील गावस्कर ने कहा है कि उनकी महानता किसी एक छवि में कैद न होने की उनकी आजादी में है। इससे उन्हें समय की मांग के हिसाब से अपनी पारी को आकार देने में मदद मिलती है।

जियोहॉटस्टार पर सुनील गावस्कर ने कहा, 'उनकी खास बात ये है कि वह किसी एक इमेज से बंधे हुए नहीं हैं...बहुत सारे बल्लेबाज, बहुत सारे गेंदबाज एक छवि से बंधे हुए होते हैं। एक खास तरह से ही उन्हें देखा जाता है और इसलिए वे उससे चिपक जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह (विराट कोहली) किसी एक छवि से बंधे हुए हैं। वह जो जिम्मेदारी है, उससे बंधे हैं। हाथ में जिम्मेदारी है रन बनाने की। हो सकता है सतर्कता से साथ शुरुआत करें और फिर हाथ खोलें या शुरुआत से ही गदर काट दे और जब फील्डिंग फैल जाए तब सिंगल या डबल्स पर जोर दें। वह किसी एक इमेज से नहीं बंधे हुए हैं और इसीलिए वह कंसिस्टेंट हैं।'

गावस्कर ने आगे कहा, 'जब मैं कहता हूं कि वह किसी इमेज से नहीं बंधे हैं, तब मैं टेंपरामेंट की बात करता हूं। टेंपरामेंट ये कि आप ये न कहे- ओह, मैंने तो सिक्स लगाने की अपेक्षा की थी। यह वो नहीं है। वह इसे देखेंगे और इसे करेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। वह हार नहीं मानते।'

इंदौर में खेले गए सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। डेरिल मिचेल ने 137 और ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन की शानदार पारियां खेलीं। जवाब में भारतीय टीम 26 ओवर में 296 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह उसे 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैं ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। भारतीय सरजमीं पर उसकी ये पहले वनडे सीरीज जीत है।