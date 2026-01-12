विराट कोहली ने 71वीं बार जीता ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड, अब सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं

संक्षेप: न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। भारत की जीत में अहम योगदान देने के लिए किंग कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। कोहली इसी के साथ सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के और करीब पहुंच गए हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे। 301 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए कोहली भले ही शतक से चूक गए हो, मगर उन्होंने 93 रनों की शानदार पारी खेली भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। चेज मास्टर विराट कोहली ने इस पारी में कुल 91 गेंदें खेली जिसमें 8 चौके और 1 छक्का भी लगाया। रनचेज के दौरान उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की, वहीं तीसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ 77 रन जोड़े। विराट कोहली को उनके इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

विराट कोहली के वनडे करियर का यह 45वां तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 71वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड था। इस अवॉर्ड को अपने नाम कर किंग कोहली ने सचिन तेंदुलकर के एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं।

यह रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का। कोहली ने टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर 71 बार टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। कोहली 45 बार वनडे में, 16 बार टी20 में और 10 बार टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत चुके हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच अब फासला बेहद ही कम रह गया है।

‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 76 प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मास्टर ब्लास्टर ने 62 बार वनडे में तो 14 बार टेस्ट में यह कारनामा किया है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच अब सिर्फ 5 कदम का अंतर रह गया है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी- 76 - सचिन तेंदुलकर (वनडे - 62, टेस्ट - 14)

71 - विराट कोहली (वनडे - 45*, टी20आई - 16, टेस्ट - 10)

58 - सनथ जयसूर्या (वनडे - 48, टी20ई - 6, टेस्ट - 4)

57 - जैक कैलिस (वनडे - 32, टेस्ट - 23, टी20ई - 2)

50 - कुमार संगकारा (वनडे - 31, टेस्ट - 16, टी20आई - 3)

49 - रिकी पोंटिंग (वनडे - 32, टेस्ट - 16, टी20ई - 1)

45 - रोहित शर्मा (वनडे - 27, टी20ई - 14, टेस्ट - 4)

45 - शाकिब अल हसन (वनडे - 27, टी20ई - 12, टेस्ट - 6)

वहीं बात सिर्फ वनडे क्रिकेट की करें तो, ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने के मामले में विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं। कोहली का यह 50 ओवर फॉर्मेट में 45वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड था। उनके ऊपर श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर हैं।

ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी 62 - सचिन तेंदुलकर

48 - सनथ जयसूर्या

45 - विराट कोहली*

32 - जैक्स कैलिस

32 - रिकी पोंटिंग

32 - शाहिद अफरीदी