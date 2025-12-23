विराट कोहली बिग मोमेंट्स के खिलाड़ी, हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं: दिनेश कार्तिक
टीम इंडिया और IPL में RCB के लिए वर्षों तक खेले पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने किंग कोहली को बड़े मौकों का खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो मैच में बड़ा मौका आने पर सोचते हैं कि अब क्या करना है लेकिन कोहली अलग है।
टीम इंडिया और आईपीएल में आरसीबी के लिए वर्षों तक खेले पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने किंग कोहली को बड़े मौकों का खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो मैच में बड़ा मौका आने पर सोचते हैं कि अब क्या करना है लेकिन कोहली तो मैच शुरू होने से पहले ही सोचते हैं कि इस तरह के मौके आएं।
दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम में बहुत ज्यादा समय बिताया है। इंडियन ड्रेसिंग रूम के साथ-साथ आरसीबी के ड्रेसिंग रूम को भी दोनों ने काफी वक्त तक साथ में शेयर किया है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है।
बर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट में दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली को लेकर कहा,'मुझे लगता है कि वह बिग मोमेंट्स के लिए ही बना है क्योंकि वह किसी भी अन्य के मुकाबले ऐसे मौके ज्यादा चाहता है। लोग जब ऐसे बिग मोमेंट आते हैं तो सोचते हैं- ओह, मैं क्या करूं? और वह मैच शुरू होने से पहले ही चाहता है कि ऐसे मोमेंट उसके साथ आएं।'
दिनेश कार्तिक ने कहा कि कोहली और उनका रिश्ता आपसी भरोसे और सम्मान का है। उन्होंने कहा, ‘मैं उम्र में उनसे थोड़ा बड़ा हूं लेकिन उम्र का ये फासला नहीं है जिसकी वजह से वह मुझे सम्मान देते हैं।’
कार्तिक के मुताबिक कोहली की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह हमेशा जिम्मेदारी उठाने के लिए आतुर रहते हैं। किंग कोहली की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'वह एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी है लेकिन साथ में बहुत विनोदप्रिय भी है। वह एक सामान्य इंसान की तरह है, वैसे ही जैसे हममें से कोई भी है। ये अलग बात है कि वह एक असाधारण विश्व चैंपियन बल्लेबाज हैं। यह उनका एक पहलू है। उनका दूसरा पहलू है कि वह एक सामान्य इंसान है जो दिल्ली से है और जो किसी भी अन्य दिल्लीवालों की तरह जोक मारता है। शानदार फैमिली मैन हैं और उनके लिए मेरे दिल में हमेशा से बहुत इज्जत रही है।'