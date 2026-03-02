विराट का ये रिकॉर्ड सच में हैरान करने वाला...बोबाट ने बताया कोहली क्यों हमेशा RCB के 'आइकन' रहेंगे?
विराट कोहली के आईपीएल रिकॉर्ड ने आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट को हैरान कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्टार बल्लेबाज कोहली क्यों हमेशा आरसीबी के ‘आइकन’ और नायक रहेंगे?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने विराट कोहली के 18 वर्षों से टीम के साथ बने रहने के अविश्वसनीय रिकॉर्ड पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि इस सुपरस्टार ने अपनी युवावस्था और करियर का सर्वश्रेष्ठ समय इस आईपीएल फ्रेंचाइजी को समर्पित किया है इसलिए 'थिंक टैंक' को उनके लिए एक चैंपियनशिप जीतने वाली टीम तैयार करना चाहिए। आरसीबी आगामी आईपीएल में मौजूदा चैंपियन के रूप में उतरेगी। टीम ने पिछले सत्र 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था।
कोहली का ये IPL रिकॉर्ड हैरान करने वाला
फ्रेंचाइजी में कोहली की प्रतिष्ठा पर 'आरसीबी पॉडकास्ट' में बोबाट ने कहा, ''विराट कोहली हमेशा इस टीम के 'आइकन' और नायक रहेंगे। यह कभी नहीं बदलेगा और वह इसके हकदार हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अविश्वसनीय है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे याद है पिछले सत्र मैं एक समय उनके आंकड़े देख रहा था जब वह करीब 9,000 रन तक पहुंच गए थे और वो भी 18 साल तक सिर्फ एक ही टीम की जर्सी पहनकर। यानी हर सत्र लगभग 500 रन।'' बोबाट ने कहा, ''यह वास्तव में अविश्वसनीय है। सात साल तक कुछ खिलाड़ी 500 रन के एक सत्र से खुश हो जाते हैं। वह 18 साल तक हर सत्र औसतन 500 रन बनाते रहे हैं। यह सच में हैरान कर देने वाला है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।''
'कोहली करियर के उस चरण में हैं, जहां...'
कोहली 2008 से आरसीबी के स्तंभ रहे हैं और एक ही टीम के लिए 9,000 से अधिक रन (आठ शतकों सहित) बनाकर आईपीएल के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनका सबसे शानदार प्रदर्शन 2016 में रहा, जब उन्होंने एक ही सत्र में 973 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। कोहली के इर्द-गिर्द चैंपियन टीम बनाने पर बोबाट ने कहा, ''एंडी फ्लावर और मैं उनके लिए जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, वह है उन्हें एक चैंपियन टीम देना। वह अपने करियर के उस चरण में हैं, जहां वह लगातार जीतना चाहते हैं।''
'हम लगातार दो खिताब जीतना चाहते हैं'
उन्होंने कहा, ''वह अपने आसपास अच्छे खिलाड़ी चाहते हैं क्योंकि वह जीतना चाहते हैं। वह विजेता हैं।'' आरसीबी ने रजत पाटीदार की कप्तानी में खिताब जीता जिन्होंने आईपीएल 2025 से पहले फाफ डुप्लेसी से यह जिम्मेदारी संभाली थी। आगामी सत्र के बारे में बोबाट ने कहा कि आरसीबी लगातार दूसरा खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा, ''हम गत चैंपियन नहीं हैं। हम कुछ बचाने नहीं जा रहे। हम मौजूदा चैंपियन हो सकते हैं, लेकिन हमारा नजरिया बचाव का नहीं होगा। हम आक्रामक रहेंगे। हम कुछ नया हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार दो खिताब जीतना चाहते हैं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय